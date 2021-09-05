Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.
Meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetinin eleştirilmesinin ardından "Ben daha açığını giyeceğim" diyerek Gülşen'e destek olmuştu. 48 yaşındaki şarkıcı dediği gibi de yaptı.
Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Hande Yener, Marmaris konserinde dediğini yaptı. Ünlü popçu, pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstüyle dikkat çekti. Pembe pantolonunun üzerine sütyene benzer büstiyer giyen Yener'in kıyafeti fazla cüretkar bulunarak tepki çekti.
Son Dakika › Magazin › 'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı - Son Dakika Magazin