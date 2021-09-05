'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

"DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM" DEMİŞTİ

Meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetinin eleştirilmesinin ardından "Ben daha açığını giyeceğim" diyerek Gülşen'e destek olmuştu. 48 yaşındaki şarkıcı dediği gibi de yaptı.

TEPKİ ÇEKTİ

Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Hande Yener, Marmaris konserinde dediğini yaptı. Ünlü popçu, pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstüyle dikkat çekti. Pembe pantolonunun üzerine sütyene benzer büstiyer giyen Yener'in kıyafeti fazla cüretkar bulunarak tepki çekti.