Üye Girişi
"Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı - Son Dakika

"Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

05.09.2021 08:38

Son dönemlerde sahne kostümleriyle adından sık sık söz ettiren Hande Yener, meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetlerinin abartılı bulunmasının ardından "Daha açığını giyeceğim" demişti. Dediğini yapan Hande Yener, Marmaris konserinde sahneye sütyene benzer büstiyerle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Konserlerine hız kesmeden devam eden ünlü popçu Hande Yener, geçtiğimiz akşam sevenlerine hem kıyafetiyle hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

"DAHA AÇIĞINI GİYECEĞİM" DEMİŞTİ

Meslektaşı Gülşen'in sahne kıyafetinin eleştirilmesinin ardından "Ben daha açığını giyeceğim" diyerek Gülşen'e destek olmuştu. 48 yaşındaki şarkıcı dediği gibi de yaptı.

'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

TEPKİ ÇEKTİ

Sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Hande Yener, Marmaris konserinde dediğini yaptı. Ünlü popçu, pembe pantolonunun üzerine giydiği iddialı üstüyle dikkat çekti. Pembe pantolonunun üzerine sütyene benzer büstiyer giyen Yener'in kıyafeti fazla cüretkar bulunarak tepki çekti.

'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
Daha açık giyeceğim diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı
Daha açık giyeceğim diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı

Hande Yener, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Daha açık giyeceğim' diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı 09:15 İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı 08:01 Taliban, Kabil'de protesto gösterisi düzenleyen kadınlara şiddet uyguladı 00:34 "Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
22:52 "Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler 21:30 Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası olay paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı 19:16 Genç kadının yaptıkları pes dedirtti! 13 yaş küçük çocukla cinsel ilişkiye girip bir de kayda aldı
Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi 15:55 Bir evladın en acı günü! Babasının ölüm haberini sağlıkçılar verdi

Son Dakika Haberleri
09:17 İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor
09:14 İstanbul'un bazı ilçelerinde ekmek fiyatlarına yapılan zam ortalığı karıştırdı! Vatandaş tepki gösterdi, fırıncı savunma yaptı
18:52 Son Dakika: Fenerbahçe orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile görüşmelere başladı! Yarın İstanbul'da olacak
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor İçeriğinde yabancı madde bulundu, 2 kişi hayatını kaybetti! Japonya, 1.6 milyon doz Moderna aşısını toplatıyor         
09:18
Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip gözaltına alındı Moskova-Antalya seferinde maske takmayı reddeden yolcu, polis tarafından uçaktan indirilip gözaltına alındı         
08:52
Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi Kaza yapıp kaçan alkollü sürücü, yaraladığı kişileri görmek için hastaneye gelince yakayı ele verdi         
02:58
Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer Kanal D'nin yıllanmış dizisi Arka Sokaklar'a iki sürpriz transfer         
00:02
1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi 1933'te gölün inşaatıyla ortadan kayboldu! Gizemli canavar ilk kez bu kadar net görüntülendi         
22:26
Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı         
19:18
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.         
14:47
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, midye helal mi haram mı? sorusuna yanıt verdi: Şafii'yi taklit ettiğinde bunda bir sakınca olmayacaktır         
10:09
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 09:24:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Daha açık giyeceğim" diyen Hande Yener dediğini yaptı! Sütyenle sahneye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement