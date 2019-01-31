Daha Aktif Ve Daha Sağlıklı Beylikdüzü İçin…

Yetişkin Spor Okullarından, Yaz ve Kış Spor Okullarına, Engelsiz Spor Branşlarından, Turnuva ve Etkinliklere kadar birçok alanda vatandaşlara sağlıklı spor yapma imkânı veren Müdürlük, Uluslararası etkinliklerde de Türkiye'yi gururla temsil ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün"Sağlam Kafa, Sağlam Vücutta Bulunur" sözünden hareketle, ilçede yaşayan 7'den 70'e tüm yaş gruplarını spor ve sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ilçede, Yetişkin Spor Kurslarından, Yaz ve Kış Spor Okullarına, Engelsiz Spor Branşlarından Turnuva ve Etkinliklere kadar birçok alanda vatandaşlara sağlıklı spor yapma imkânı sağlıyor. Müdürlük ayrıca, Paletli Yüzme, Triatlon, Windsurf ve Dünya Ju Jitsu Federasyonu Uluslararası Semineri gibi uluslararası etkinliklere de ev sahipliği yaparak Türkiye'yi gururla temsil ediyor. Beylikdüzü'nde bulunan; Kavaklı Kapalı Havuzu ve Spor Kompleksi, Barış Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi, Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi Spor Salonu, Özgecan Aslan Kültür Merkezi Spor Salonu, Kavaklı Hasan Doğan Stadı, Aydın Örs Spor Salonu ve Beylicium AVM'de bulunan spor merkezlerinde vatandaşlar spor yapma imkânı buluyor.

Engelli Bireylerin Yaşama Tutunmasına Katkı Sağlıyor

Beylikdüzü'nde ikamet eden vatandaşlar sadece hobi olarak değil, profesyonel olarak da kendini yetiştirme şansı yakalıyor. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen ilçe sakinleri, sosyal medya hesaplarından ve web sitesi üzerinden yapılan duyurularda belirtilen tarihlerde merkezlerden veya online sistem üzerinden kaydını yaptırabiliyor. Yaz Spor Okulları'nda; Basketbol, Voleybol, Yüzme, Satranç, Cimnastik, Taekwondo, Futbol, Okçuluk, Tenis, İzcilik, Rüzgar Sörfü, Aikido, Masa Tenisi ve Golf branşlarında eğitim alarak, Kış Spor Okulları'nda ise; Basketbol, Voleybol, Yüzme, Satranç, Cimnastik, Taekwondo, Futbol, Aikido, Okçuluk, Masa Tenisi, Karate, Judo ve Tenis alanında uzmanlaşma imkanı buluyor. Ayrıca ilçede yaşayan engelli vatandaşların da yaşama katılmasına katkı sağlayan Beylikdüzü Belediyesi; Yüzme, Cimnastik, Masa Tenisi, Taekwondo, Basketbol, Okçuluk ve Satranç gibi branşlarda da hizmetlerini sürdürüyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 4 Yılda 35 bin 815 Kişiye Hizmet Sağladı

Yaz-Kış Spor Okullarında 14 branş ve 22 tesisi bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 2015-2018 yılları arasında bu alanda toplamda 26 bin 900 kişiye hizmet verdi. Yetişkin Spor Okullarında 5 tesis 3 branş, 7 bin 670 kişi ve Engelsiz Spor Kurslarında ise 8 branş ile bin 156 kişiye ulaşan Müdürlük, 4 yılda 25 turnuva ve etkinliğe de ev sahipliği yaptı. Ulusal ve uluslararası turnuvaları takip ederek ilgili federasyonlarla gerekli işbirliklerini de sağlayan Müdürlük, 4 yılda toplamda 35 bin 815 kişiye hizmet sağladı.