Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana'yı apar topar gönderiyor - Son Dakika

Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana'yı apar topar gönderiyor

Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana\'yı apar topar gönderiyor
Son Güncelleme: 26.08.2023 12:32

Beşiktaş, Lens'ten 4 milyon euroya kadrosuna kattığı Jean Onana'yı gönderiyor. Performansı eleştiri alan futbolcu, siyah-beyazlılar tarafından Genoa'ya önerilirken, İtalyan ekibi bu transferle ilgilenmediklerini kulübe bildirdi.

Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş, sürpriz bir kararla futbolcuyu satış listesine koydu. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu Genoa'ya önerirken olumsuz yanıt aldı.

GENOA, ONANA'YI İSTEMEDİ

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş performansı tartışma konusu olan yeni transfer Jean Onana ile yolları ayırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 4 milyon euroluk bedelle kadrosuna kattığı futbolcuyu İtalyan ekibi Genoa'ya önerdi. Ancak Genoa, Beşiktaş'a Onana ile ilgilenmediğini bildirdi.

Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana'yı apar topar gönderiyor

6 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın futbolcuyu satış listesine koyduğu ve kısa sürede yolları ayırmak istediği iddia ediliyor. Siyah-beyazlı formayla 6 maça çıkan Onana, 1 asist yaptı.

Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana'yı apar topar gönderiyor - Son Dakika
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