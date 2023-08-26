Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana\'yı apar topar gönderiyor

Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş, sürpriz bir kararla futbolcuyu satış listesine koydu. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu Genoa'ya önerirken olumsuz yanıt aldı.

GENOA, ONANA'YI İSTEMEDİ

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş performansı tartışma konusu olan yeni transfer Jean Onana ile yolları ayırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 4 milyon euroluk bedelle kadrosuna kattığı futbolcuyu İtalyan ekibi Genoa'ya önerdi. Ancak Genoa, Beşiktaş'a Onana ile ilgilenmediğini bildirdi.

6 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın futbolcuyu satış listesine koyduğu ve kısa sürede yolları ayırmak istediği iddia ediliyor. Siyah-beyazlı formayla 6 maça çıkan Onana, 1 asist yaptı.