Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten Jean Onana'yı kadrosuna katan Beşiktaş, sürpriz bir kararla futbolcuyu satış listesine koydu. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcuyu Genoa'ya önerirken olumsuz yanıt aldı.
İtalya basınında çıkan haberlere göre; Beşiktaş performansı tartışma konusu olan yeni transfer Jean Onana ile yolları ayırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, 4 milyon euroluk bedelle kadrosuna kattığı futbolcuyu İtalyan ekibi Genoa'ya önerdi. Ancak Genoa, Beşiktaş'a Onana ile ilgilenmediğini bildirdi.
Beşiktaş'ın futbolcuyu satış listesine koyduğu ve kısa sürede yolları ayırmak istediği iddia ediliyor. Siyah-beyazlı formayla 6 maça çıkan Onana, 1 asist yaptı.
Son Dakika › Futbol › Daha attığı imza kurumadı! Beşiktaş yeni transfer Onana'yı apar topar gönderiyor - Son Dakika