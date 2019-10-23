Daha bi' hızlı
1 saat önce
DJ ve prodüktör Selami Bilgiç'in imzasını taşıyan "Daha Bi' Aşık" remix'i, Sony Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
DJ ve prodüktör Selami Bilgiç'in imzasını taşıyan "Daha Bi' Aşık" remix'i, Sony Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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