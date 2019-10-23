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1 saat önce

DJ ve prodüktör Selami Bilgiç'in imzasını taşıyan "Daha Bi' Aşık" remix'i, Sony Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Daha bi' hızlı, System.String[]

DJ ve prodüktör Selami Bilgiç'in imzasını taşıyan "Daha Bi' Aşık" remix'i, Sony Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Sony, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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