Daha canlı, daha heyecanlı

KONSER

Gülşen bu akşam 21.00'de Jolly Joker Alaçatı'da sahneye çıkıyor. Bilet fiyatları 169.50 ile 369.50 lira arasında değişiyor.

Alternatif rock grubu Pinhani bugün saat 21.00'de Muğla, Akyaka Çınar Beach'te konser veriyor. Bilet fiyatı, 120 lira.

Deniz Seki, 14 Temmuz Çarşamba günü Hayal Kahvesi Alaçatı'da. 21.00'de başlayacak konserin yemekli fiks menü dahil fiyatı 750-1.500 lira arasında.

İş çıkışı eğlenmek isterseniz Zorlu PSM'nin etkinlik serisi %100 Music present Afterwork Party'ye buyurun. 14 Temmuz Çarşamba DJ Moophy'yi ağırlıyor. 17.00'de Vestel Amfi'de başlayacak etkinlik ücretsiz.

Levent Yüksel, en sevilen şarkılarını 16 Temmuz Cuma, saat 21.15'te Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda seslendirecek. Bilet fiyatları 150-225 lira arasında.

Candan Erçetin Bodrum'da. Sanatçının 16 Temmuz Cuma günü Antik Tiyatro'da vereceği konser 21.15'te başlıyor. Bilet fiyatları, 100-275 lira arasında.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, uzun bir aradan sonra ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşuyor. 24 Temmuz Cumartesi saat 21.00'de Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek konserin bilet fiyatları 99-370 lira arasında.

STAND-UP

Doğu Demirkol, 16 Temmuz'da Kuşadası, Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da. 21.00'de başlayan etkinliğin bilet fiyatı 100-170 lira arası.

Beş kadından oluşan Çok da Fifi, 27 Temmuz günü, saat 20.00'de Zorlu PSM Vestel Amfi'de. Çok da Fifi, gösterilerinde kadınların ortak dertlerini 'dertlenmeden' sahneye taşıyor.

FESTİVAL

3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, 9-18 Temmuz tarihleri arasında İskele Meydanı-Şelale Önü'nde... 18.00'de başlayıp 23.00'e kadar devam edecek festivalde çocuk tiyatroları, atölyeler, yarışmalar yapılacak, veliler için seminerler ve eğitim programları yapılacak. Etkinlikler ücretsiz.

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali, Atatürk Parkı'nda... 30 Ağustos'a kadar film gösterimleri ve konserlerin olacağı festivalde bugün saat 21.00'de Nükhet Duru sahnede. Festivalin ücretlendirilmesi kadiköydestekgida.org adresinden gıda ve mama desteğiyle yapılıyor.

Müzik, doğa ve lezzet üçlüsünü bir araya getiren #picnicseries, 18 Temmuz'da Hilton Istanbul Bosphorus Günbahçesi'nde. Yemyeşil alanda, sokak lezzetlerini ve lokal sanatçıları bir araya getiren etkinlik, Islandman'in canlı performansıyla başlıyor. Etkinlik ücreti, 159.50 lira.

SERGİ

Tiyatro sanatçısı Hagop Ayvaz'ın tiyatro arşivinden seçkiler sunan 'Kulis: Bir Tiyatro Belleği, Hagop Ayvaz' 25 Temmuz'a kadar Yapı Kredi Kültür Sanat'ta. Sergi İstanbul'daki Ermenice tiyatro ve etkinliklerine, sanatçının 1946-1996 yılları arası yayımladığı Kulis Dergisi'ne, Osmanlı ve Türkiye tiyatro tarihine odaklanıyor.

Meltem Şahin ve Elvin Eroğlu'nun küratörlüğünde açılan 'Birinin Acısı Öbürüne Geçmiyor' başlıklı sergi 6 Ağustos'a kadar Beyoğlu - Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nde görülebilir.

İnsan faaliyetleri iklimleri değiştirirken nasıl beslenilmesi gerektiğini inceleyen 'İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken' sergisi, 22 Ağustos'a kadar SALT Beyoğlu'nda.