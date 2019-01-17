Daha Çok Mağdur İnsana Faydalı Olmak İçin Siyasete Girdim"

Kamuoyunda 'Derman Baba' olarak anılan Yılmaz Acu, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Ak Parti Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinden meclis üyeliğine aday adayı olduğunu açıkladı.

Kamuoyunda 'Derman Baba' olarak anılan Yılmaz Acu, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde Ak Parti Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinden meclis üyeliğine aday adayı olduğunu açıkladı.



Diyarbakır'da yıllardır ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ederek adını duyuran Yılmaz Acu bunu daha üst bir platformda yapmak için gönül verdiği partiden belediye meclis üyeliğine aday adaylığını açıkladığını söyledi. 38 yılı aşkın bir süredir Diyarbakır'ın merkez ve bağlı ilçelerinde, fakir ve yardıma muhtaç ailelere, ayni ve nakdi yardımlarda bulunan ve vatandaşlar tarafından 'Derman Baba' olarak anılan Yılmaz Acu, siyasete girerek daha çok mağdur insana ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Bugüne kadar bir çok kampanya düzenleyip kayıp çocukların ailelerine kavuşabilmesi için çaba harcayan, bu uğurda Ankara ve İstanbul'a kadar giderek çalışmalar yapan, ekonomik durumları elverişli olmadığı için okul okuyamayan çocukların, eğitimlerini sürdürebilmeleri için gayret gösteren Yılmaz Acu'nun, aktif siyasete girme kararı, vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Tek başına sivil toplum örgütü görevi üstlenen Acu, Ak Parti Yenişehir ilçesi belediye meclis aday adaylığını açıkladı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara devletin verdiği imkanlarla daha çok yardımcı olabileceğini düşündüğü ve daha üst düzeyde kurumsal anlamda hizmetler sunabilmek için, Ak Parti'den meclis üyeliği adaylığını açıkladığını belirten Acu, "Bir çok alanda uzun yıllardır vatandaşlarıma hizmet sunmaya çalıştım. Özellikle sağlık ve eğitim alanında yaptığımız çalışmaları, zaten vatandaşlarımız biliyor ve görüyor. Edindiğimiz tecrübeleri, deneyimleri, daha geniş kapsamlı hizmetlere dönüştürmek amacıyla, Ak partiden belediye meclis üyeliği adaylığı için başvuru yaptım. Birçok vatandaşımız, bana bu yönde telkinlerde bulunarak, siyasete girmemi istedi. Takdir vatandaşlarımızındır. Bizler hizmet adamıyız. Sahada ne görev verilirse, elimizden geleni yapmak için mesai kavramı gözetmeksizin çaba harcarız. Daha çok mağdur insana faydalı olmak için siyasete girmeye karar verdim. Şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetlerin ülkemiz tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten ve kendisini örnek aldığını da vurgulayan Acu, "Devlet büyüğümüz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan siyaset tarihimizde unutulmayacak hizmetler yaptı. Cumhurbaşkanımız çok değerli bir insan. Kendisine büyük saygı duyuyorum. Bir çok başarılı hizmetlere imza attı. Ankara'da iki defa ayaküstü görüşme fırsatım oldu ve beni dinledi. Eskiden binlerce insan benden sağlık için yardım isterdi. Ankara, İstanbul, İzmir gibi kentlere hasta götürüp tedavi ettirirdik. Ancak şu an buna gerek kalmadı. Çünkü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hükümetimiz sağlık alanında devrim niteliğinde hamleler yaptı. Diyarbakır'da eskiden ilaç almak bile başlı başına dertti. Uzun kuyruklar oluşurdu ilaç almak, hastalar muayene olmak için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girerdi. Zaten devlet hastanelerinde randımanlı tedavi olanağı da pek yoktu" dedi.



"Atilla'nın ekibinde yer alıp Diyarbakır'a hizmet etmek bir onurdur"



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın 2 yıllık kısa bir sürede Diyarbakır'a tarihi hizmetler yaptığını ve bu sebepten onun ekibinde yer almak istediğini belirten Acu, "Diyarbakır hizmete susamış bir şehirdi. 2 yıl önce kayyum olarak atanan şuan ki mevcut belediye başkanımız Cumali Atilla Diyarbakır'da tarihi hizmetler gerçekleştirdi. Yıllarca hizmete susamış olan şehrimiz Cumali başkanımız sayesinde adeta ihya oldu. Bu iki yıllık süreçte ihtiyaç sahiplerine yardım yapılmak üzere beraber çalışma fırsatı bulduk. Allah razı olsun kendisi hayırsever bir insandır. AK Parti'nin Cumali Atilla'yı tekrar aday göstermesinden mutluluk duydum ve bu sebepten bende kendisiyle aynı ekipte yer almak amacıyla meclis üyeliği adaylığına başvurdum. Cumali Atilla başkanın ekibinde yer alıp Diyarbakır'a hizmet etmek benim için bir onurdur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

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