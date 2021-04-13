Daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladık - Son Dakika

Pandemi, kalp ve damar hastalıklarını ciddi etkiliyor…

Kısıtlamanın olmadığı günlerde açık havada fiziksel aktiviteler yapılmasını tavsiye eden uzmanlar, haftada en az dört gün, 20 dakika yürüyüş öneriyor. Pandemiyle, karbonhidrat ağırlıklı yiyecek tüketiminin arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu beslenme şeklinden kaçınılmasını, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesini tavsiye ediyor.

Kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Nisan ayının ikinci haftası, Kalp Sağlığı Haftası olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada pandemi döneminde kalp sağlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalp hastaları tedavi imkânı bulamadı

Pandemi döneminin kalp hastalıklarını çok ciddi biçimde etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Baltalı, "Salgının yoğun olduğu dönemlerde insanlar hastaneye gitmekten çekindi. Yoğun bakım ünitelerine ağırlıklı olarak koronavirüse yakalanan hastalar kabul edildiği için ilk dönemlerde kalp hastası bireyler gerekli tedavi imkânlarını bulamadı. İlerleyen süreçte biraz daha fazla imkan bulmaya başlamalarına rağmen Covid-19'a yakalanma korkusuyla hastaneye gitmekten çekinmekteler." dedi.

Kalp sağlığında en önemli faktör yaşam tarzı

Risk faktörlerinde oldukça fazla artış olduğunu belirten Baltalı, "Kalp ve damar hastalıkları daha çok orta yaşlarda 40-45 yaşından sonraki erkeklerde gözüken bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe riski de bir o kadar çok artıyor. Bu hastalığı önlemenin en önemli faktörü yaşam tarzıdır. Yaşam tarzı, düzenli fiziksel hareket ve sağlıklı beslenme olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanların virüsten kaynaklı yasaklardan dolayı dışarı çıkamaması ve korkudan insanlarla yakın temasta bulunamaması fiziksel hareketi çok fazla düşürdü. Aynı zamanda insanlar daha çok evlerinde kalıp yemek yapıyorlar." diye konuştu.

Obezite hastaları risk altında

İnsanların yemek tarzında da çok fazla değişiklikler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, "Karbonhidrat eğilimi ve ekmek satışları arttı. O nedenle de insanlar daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladı. Bu durum kalp ve damar hastalıklarının etkisini artırırken obezite sıklığında da tüm dünyada çok büyük bir artış oldu. Obezitenin yol açtığı problemler, kalp damar hastalığını arttıracak gibi görünüyor. Obezite hastalarında Covid-19 tablosu ağır yaşandığı için daha çok yoğun bakıma alınıyorlar ve vefat ediyorlar. Pandeminin kalp ve damar hastalıklarını artırdığını söyleyebiliriz." dedi.

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, 'Öncelikle yasakların olmadığı zamanlarda açık havada fiziksel aktiviteler yapılması gerekiyor.' diyerek ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Egzersiz olarak haftada en az dört gün, 20 dakika yürüyüş öneriyorum. Eğer ağrı varsa doktora gitmekten çekinmemeliler. Beslenmeye de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Akdeniz türü sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmeli. Karbonhidrat mümkün olduğunca az tüketilmeli. Vitaminler kalp ve damar hastalığı için çok önem taşımıyor. Ciddi olarak D vitamini alınıyorsa da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."