Daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladık - Son Dakika

Daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladık

13.04.2021 10:18
Daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladık, System.String[]

Pandemi sürecinin kalp ve damar hastalıklarını etkilediğine dikkat çeken uzmanlar, kalp sağlığında belirleyici en önemli faktörün yaşam koşulları olduğunu belirtiyor.

Pandemi, kalp ve damar hastalıklarını ciddi etkiliyor…

Kısıtlamanın olmadığı günlerde açık havada fiziksel aktiviteler yapılmasını tavsiye eden uzmanlar, haftada en az dört gün, 20 dakika yürüyüş öneriyor. Pandemiyle, karbonhidrat ağırlıklı yiyecek tüketiminin arttığına dikkat çeken uzmanlar, bu beslenme şeklinden kaçınılmasını, sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmesini tavsiye ediyor.

Kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Nisan ayının ikinci haftası, Kalp Sağlığı Haftası olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada pandemi döneminde kalp sağlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalp hastaları tedavi imkânı bulamadı

Pandemi döneminin kalp hastalıklarını çok ciddi biçimde etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Baltalı, "Salgının yoğun olduğu dönemlerde insanlar hastaneye gitmekten çekindi. Yoğun bakım ünitelerine ağırlıklı olarak koronavirüse yakalanan hastalar kabul edildiği için ilk dönemlerde kalp hastası bireyler gerekli tedavi imkânlarını bulamadı. İlerleyen süreçte biraz daha fazla imkan bulmaya başlamalarına rağmen Covid-19'a yakalanma korkusuyla hastaneye gitmekten çekinmekteler." dedi.

Kalp sağlığında en önemli faktör yaşam tarzı

Risk faktörlerinde oldukça fazla artış olduğunu belirten Baltalı, "Kalp ve damar hastalıkları daha çok orta yaşlarda 40-45 yaşından sonraki erkeklerde gözüken bir hastalıktır. Yaş ilerledikçe riski de bir o kadar çok artıyor. Bu hastalığı önlemenin en önemli faktörü yaşam tarzıdır. Yaşam tarzı, düzenli fiziksel hareket ve sağlıklı beslenme olmak üzere ikiye ayrılır. İnsanların virüsten kaynaklı yasaklardan dolayı dışarı çıkamaması ve korkudan insanlarla yakın temasta bulunamaması fiziksel hareketi çok fazla düşürdü. Aynı zamanda insanlar daha çok evlerinde kalıp yemek yapıyorlar." diye konuştu.

Obezite hastaları risk altında

İnsanların yemek tarzında da çok fazla değişiklikler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Baltalı, "Karbonhidrat eğilimi ve ekmek satışları arttı. O nedenle de insanlar daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladı. Bu durum kalp ve damar hastalıklarının etkisini artırırken obezite sıklığında da tüm dünyada çok büyük bir artış oldu. Obezitenin yol açtığı problemler, kalp damar hastalığını arttıracak gibi görünüyor. Obezite hastalarında Covid-19 tablosu ağır yaşandığı için daha çok yoğun bakıma alınıyorlar ve vefat ediyorlar. Pandeminin kalp ve damar hastalıklarını artırdığını söyleyebiliriz." dedi.

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalı

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Baltalı, 'Öncelikle yasakların olmadığı zamanlarda açık havada fiziksel aktiviteler yapılması gerekiyor.' diyerek ve sözlerini şöyle tamamladı:

"Egzersiz olarak haftada en az dört gün, 20 dakika yürüyüş öneriyorum. Eğer ağrı varsa doktora gitmekten çekinmemeliler. Beslenmeye de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Akdeniz türü sebze ve meyve ağırlıklı beslenilmeli. Karbonhidrat mümkün olduğunca az tüketilmeli. Vitaminler kalp ve damar hastalığı için çok önem taşımıyor. Ciddi olarak D vitamini alınıyorsa da ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum."

Koronavirüs, Obezite, Pandemi, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladık - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül? Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ'ın arabada kucağına oturan kişi Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek

Son Dakika Haberleri
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
10:41 Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı
10:28 İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu
10:09 Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?
10:00 Müşteri gibi taksiye binen kadın ortalığı karıştırdı! Aracı kaçırdı, kaçarken de yayaya çarptı
09:52 AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum
09:44 Ayvalık Cunda Köprüsü'nde feci trafik kazası: 1 ölü
09:37 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak
09:30 Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor
Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam         
10:57
Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı         
10:41
İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu         
10:28
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum         
09:52
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı Dün apar topar hastaneye kaldırılan Burak Sergen, yoğun bakıma alındı         
07:13
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 11:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Daha çok şişmanlamaya ve sağlıksız beslenmeye başladık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei