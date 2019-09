Daha dinamik daha teknolojik: Honda Civic Sedan

Honda Civic Sedan, güncellenen versiyonuyla daha dinamik bir yüz ve gelişen teknolojilere kavuştu.



Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Honda Türkiye



Mekan: Bodrum - Muğla



Honda'nın bir başarı hikayesi olan Civic modeli tam 10 nesildir önemli satış rakamlarına imza atmaya ve tutkunları tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Daralan otomotiv pazarıan rağmen Ocak-Temmuz döneminde modelin toplam satışlarda segmentinde 4., filo satışları çıkarıldığında ise 2. sırada yer alıyor olması da bu ilginin somut bir göstergesi.



Markanın en çok satan sedan modeli son nesille birlikte oldukça şık bir tasarım ve sürüş dinamiklerine kavuşmuştu. Bugün ise karşımıza makyajlanarak, daha dinamik bir yüz ve günün gereklerine uygun yeni teknolojilerle çıkıyor. Aslında aracın gelişimine bakacak olursak, buna bir makyaj değil de güncelleme demenin daha doğru olacağı düşüncesindeyim.



Gerek daralan Türkiye otomotiv pazarındaki payı, gerekse de segmentinde artan rekabette iddiasını arttırabilmek için güncellenen Civic Sedan model gamının 1.5 litrelik VTEC Turbo motor versiyonunu Bodrum yollarında inceleme fırsatı buldum.



Evet yanlış duymadınız, daha önce RS versiyonuyla tanıdığımız ve çok ses getiren bu motor versiyonu artık ürün gamında daha geniş bir yer tutuyor ve RS versiyonu ise ürün gamından çıkarılıyor.



Daha dinamik tasarım



C Sedan segmentinin önemli modellerinden ve 47 yıllık köklü bir geçmişe sahip Civic Sedan, yenilenen ve aracı detaylarıyla daha kaslı ve geniş gösteren sportif ön tampon ve büyüyen jantlarıyla çok daha sportif bir görünüme kavuşmuş. Üst donanımlarda yer alan siyah renkli ön ızgara da olduka şık bir görüntü sunuyor.Sanırım bu yeni yüz Civic Sedan tutkunlarının yüzünü bir hayli güldürecek.



Modern kokpit



Sınıfının en geniş iç mekanı ve bagaj hacimlerinden birini sunan Civic Sedan, ergonomik iç mekanında daha çok dijital dokunuşlar yapmış. Yenilenen dijital gösterge önceki versiyona göre çok daha pratik kullanımıyla öne çıkıyor. Yenilenen ve Apple Car Play ile uyumlu Honda Connect Multimedya Sistemi,sol tarafındaki düğmelerle tüm bilgilere erişimi kolalaştırıyor. Dijital ekrandan kumanda edilebilen klima ayarlarının ise altta klima kumanda bölümünde fiziksel olarak yer alması da yine ergonomik açıdan önemli bir iyileştirme. Honda Civic Sedan tutkunlarının en çok dile getirdiği otomatik katlanan yan ayalar ve özellikle kararan iç dikiz aynası da güncellemeyle birlikte modelde yerini alıyor. Direksiyon arkasındaki vites değiştirme kulakçıkları da sürüş keyfini arttıran özelliklerden. Konforu arttırılan koltuklarda ise elektrikli bel desteği sunuluyor. Güncelemeyle birlikte aileye Kozmik Mavi isimli yeni bir renk seçeneği de eklenmiş durumda.



Motor gamı



Honda Civic Sedan'da güncellemeyle birlikte 1.6 litrelik i-VTEC benzin ve LPG, 1.6 litelik i-DTEC dizel motor seçeneklerinin yanında yukarıda da bahsettiğim gibi daha önce RS ile sunulan 1.5 litrelik VTEC Turbo motor versiyonu da sunuluyor.



Güvenlik ve donanım



Dream, Elegance, Executive ve Executive+ donanım seçeneklerine sahip Civic Sedan, donanıma ve motor versiyonuna göre düz ve otomatik şanzıman seçeneklerine sahip. İçerisinde çarpışma önleyici fren sistemi bulunduran Honda Sensing adı verilen sürüş destek teknolojileri ise güncellemenin en önemli bölümünü oluşturuyor.



Honda'nın Aktif Yol Tutuş Destek Sistemi (AHA) yol koşulları ve sürüş stili göz önüne alınarak Avrupa pazarı için optimize edilmiş. Sistem hassas ve direkt tepki veren yapısıyla orta ve yüksek hızlardaki yumuşak ve sert direksiyon hareketlerinde daha güvenli bir sürüş hissi veriyor.



Honda Civic Sedan'da aktif Honda Sensing™ Executive + versiyonunda standart olarak yer alıyor. Honda Sensing™ teknolojisi; Fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi (Collision Mitigation Braking System), Şerit Takip Uyarı Sistemi, Şeritte Tutma Asistanı (Road Departure Mitigation), Şerit Koruma Destek Sistemi, düşük hızda takip özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleyici sistemi dışında ayrıca Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, 130 ve 180 derece dışında kuş bakışı olmak üzere Çok Açılı Geri Görüş Kamerası ve Lastik Basınç İkaz Sistemi olmak üzere kapsamlı güvenlik donanımlarını beraberinde getiriyor.



Fren desteğine sahip Çarpışma Hafifletici Fren Sistemi olası bir çarpışma anında oluşan enerjiyi gövde iskeletinde emerek, kabin içini maksimum düzeyde korumaya alıyor.



Fiyat



Honda Civic Sedan'ın yenilenen versiyonu 141 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla (1.6 litre i-VTEC + düz vites + Dream donanım) 14 Eylül 2019 tarihinde satışa çıkacak. Tüm yeni özellikleri birlikte isterseniz dizel otomatik versiyonda Executive+ 236 bin 500 TL, 1.5 litrelik VTEC Turbo versiyonu ise otomatik şanzıman ve Executive+ donanımla 185 bin 500 TL fiyat etiketine sahip.

The post Daha dinamik daha teknolojik: Honda Civic Sedan appeared first on Carmedya.