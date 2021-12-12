'DAHA DONANIMLI SİYASETE KATKI SAĞLAYACAK' - Son Dakika

İZMİR'de Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı'nda konuşan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, programın teşkilat mensuplarının daha donanımlı siyaset yapmalarına katkı sağlayacağını belirterek, "2023 seçimlerine teşkilatlarımızın daha bilinçli ve eğitimli şekilde çalışmalarını sağlamak için bu toplantıları yapıyoruz" dedi.

Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı koordinasyonunda, 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' mottosuyla düzenlenen ve dün başlayan Teşkilat Akademisi İzmir Eğitim Programı bugün tamamlandı. 'Teşkilat Akademisi' İzmir programı kapsamında, AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, 'Teşkilatın el kitabı' konulu eğitimi verdikten sonra bir açıklama yaptı. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin de eşlik ettiği Ataş, 23 Ekim'den bu yana yapılan eğitim çalışmalarının tüm illerde gerçekleştirilmesinden dolayı memnun olduğunu belirtip, "Bu çalışmalar sonrası teşkilat mensuplarımız, birçok konuda bilgi sahibi oldu. Daha donanımlı siyaset yapmalarına katkı sağlamış olacağını düşünüyorum. AK Parti kurulduğu günden bu yana girdiği 15 seçimde hep 1'inci parti çıktı. Her seçimde başarılarını katlayarak bu siyasi yolculuğunu sürdüren bir partidir. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, liderliğinde dünya çapındaki projeleri ülkemizle buluşturdu. Sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok başarılı hizmetlere imza atmış, bir siyasi harekettir. Cumhurbaşkanımıza bu güzel hizmetleri bizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

'YENİ BİR ZAFERİ MİLLETİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ'

Toplantıların amacından bahseden Ataş, "Daha güzel hizmetleri ülkemizle buluşturmak için 2023 seçimlerine teşkilatlarımızın daha bilinçli ve eğitimli şekilde çalışmalarını sağlamak için bu toplantıları yapıyoruz. İnanıyorum ki Türkiye genelinde 1.5 milyon kişiyi aşkın teşkilat mensubuyla birlikte saha çalışmalarında tüm kademelerimizle birlikte bir bütün halinde inşallah yeni zaferlere imza atacağız. Bu çalışmaları da bu kapsamda yapıyoruz yapmayı da sürdüreceğiz. İzmir'imizde çok coşkulu ve motivasyonun fazla olduğu bir grupla karşılaştım. Bu da beni çok memnun etti. Tüm teşkilatımızdan bu motivasyonun eksik olmamasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki bu toplantılardan sonra daha motive olmuş bir teşkilat yapısıyla inşallah seçimlere hazırlanarak yeni bir zaferi milletimizle buluşturacağız. Katılım sağlayan bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.