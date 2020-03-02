Daha fazla organını kaybetmemek için ameliyat masasına yattı - Son Dakika

ANTALYA'da, diyabet hastası Münevver Eceler (57), hastalığı nedeniyle böbreklerini kaybedince, daha fazla organını kaybetmemek için ameliyat masasına yattı. 10 yıl boyunca günde dört kez yüksek dozda insülin kullanan Eceler'in ameliyat sonrası hem şekeri düştü, hem de 5 kilo verdi. Eceler, duygularını "Üzerimdeki ağırlık gitti" diyerek aktardı.

Antalya'da oturan emekli Münevver Eceler, 10 yıl önce, tip 2 diyabet tanısı konulduktan sonra sürekli ilaç kullanmaya başladığını söyledi. Son yıllarda günde dört kez yüksek dozda insülin kullanan Eceler, kendini sürekli yorgun ve hasta hissettiğini belirterek, "Bu sürede kilo aldım. Üzerimde sanki dünyanın yükü gibi ağırlık vardı. Bu durumdan çok yorulmuştum" dedi. Diyabet yüzünden böbreklerini kaybeden ve haftada 3 gün diyalize girmeye başlayan Eceler, "Diyabetten kurtulmak için başvurduğum doktorlar böbreklerimi kaybettiğim için beni ameliyat etmek istemedi. Bu şekilde hayatımı devam ettirmek zorunda olduğumu söylediler. Ama ben umudumu kaybetmedim" diye konuştu.

'ÜZERİMDEN AĞIRLIK GİTTİ'

OFM Antalya Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Burhan Mayir'e başvurduğunda olumlu yanıt alınca çok sevindiğini belirten Eceler, gerekli tahlil ve tetkiklerin ardından bir hafta önce ameliyat olduğunu söyledi. Ameliyata girerken 106 kilo olduğunu vurgulayan Eceler, şu anda 101 kilo olduğunu söyledi. Doç. Dr. Mayir'e teşekkür ettiğini söyleyen Eceler, "Artık şekerim 90'ın üzerine çıkmıyor. Hiç ilaç kullanmıyorum. Sağlığıma kavuştum. Üzerimdeki ağırlık gitti. Bir haftada 5 kilo verdim" diye konuştu.

'AMELİYATLA SİNDİRİM SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİ DEĞİŞTİRİLİYOR'

Diyabet ameliyatıyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Burhan Mayir, bu ameliyatta mideyle bağırsak arasına yeni bir yol yapıldığını söyledi. Bağırsak ve midenin belli ölçülerde birbirine dikilerek midenin küçültüldüğünü anlatan Doç. Dr. Mayir, "Ameliyatta bağırsağın belli kısmını devre dışı bırakıyoruz. Sindirim sisteminin çalışma şeklini değiştiriyoruz. Mideyle bağırsak arasında yaptığımız yeni yol sayesinde yemekler bağırsağın son kısmına daha hızlı şekilde gidiyor. Böyle olunca bağırsağın son kısmındaki bazı hormonlar daha fazla salgılanıyor. Bu aktif hormonlar, hastanın pankreasından daha fazla insülin salgılanmasını sağlıyor. Sonuç olarak insülin arttıkça şeker hastalığı da çözülmüş oluyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Mayir, ameliyat için gereken kriterleri ise "Tip- 1 diyabette bu ameliyat uygun değil. Tip- 2 diyabeti olan hastalara yapabiliyoruz. Tabi bu ameliyatı yapabilmek için hastanın pankreasının çalışıyor olması da lazım" dedi.

'DAHA FAZLA ORGANIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM' DEDİ

Diyabet ameliyatı yaptıkları Münevver Eceler'in kendilerine başvurduğunda yüksek dozda insülin kullanan bir diyabet hastası olduğunu belirten Doç. Dr. Mayir, "Diyabete bağlı olarak böbreklerini de kaybetmişti, diyalize giriyordu. Bize geldiğinde 'Bu hastalık yüzünden böbreklerimi kaybettim, daha fazla organımı, gözümü, kalbimi de kaybetmek istemiyorum' dedi. Bir hafta önce ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Şu an kan şekeri normal. İnsülin veya herhangi bir ilaç tedavisi almıyor" diye konuştu.

DİYABET ARTIK KADER OLMAKTAN ÇIKIYOR

Diyabetin sinsi ilerleyen zor bir hastalık olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mayir, "Hastalar ilaç tedavisine rağmen düzelemeyebiliyor. Bu hastalar tedavisiz gibi görülebiliyor, ama günümüzde bu ameliyatlarla değişebiliyor. Yani diyabet kader olmaktan çıkıyor, tedavisi mümkün hale gelebiliyor" dedi.