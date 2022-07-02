Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı - Son Dakika
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Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı

02.07.2022 15:40
Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı

Daha fazla para kazanma vaadiyle Samsun'dan Antalya'ya gelen hayvancı, sosyal medyadan tanıştığı dolandırıcıların hedefi oldu.

Daha fazla para kazanma vaadiyle Samsun'dan Antalya'ya gelen hayvancı, sosyal medyadan tanıştığı dolandırıcıların hedefi oldu. Hayvancının kendisinden habersiz satılan küçükbaş hayvanları jandarma ekipleri tarafından bulunarak şahsa teslim edildi, dolandırıcılar gözaltına alındı.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Çardak Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun'da yaşayan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Y.D. (50), sosyal medya üzerinden M.K. (24) ile tanıştı. M.K., 131 küçükbaş hayvanı olan yetiştirici Y.D.'ye bu hayvanları daha fazla paraya satabileceğini söyleyerek Manavgat Çardak Mahallesi'ndeki ikametine davet etti. Bunun üzerine Y.D., hayvanlarını da alarak şahsın ikametine geldi. 30 Haziran'da Y.D., 26 hayvanını M.K. ve onun kardeşi M.K. (26) ile birlikte Serik'te bulunan hayvan pazarına götürdü. Bu sırada Y.D.'nin diğer hayvanları, M.K.'nın ikametinde kaldı.

Hayvanlarını kendinden habersiz sattılar

M.K., pazar yerinden ayrılarak köyde bıraktıkları 51 hayvanı Y.D.'den habersiz şekilde sattı. Bu satış karşılığında M.K.'nın kendisine herhangi bir para vermediğini beyan eden Y.D., jandarma karakoluna gelerek şahıstan şikayetçi oldu.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi

Tasagil Jandarma Karakol Komutanlığı ve Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile birlikte konuyla ilgili araştırma yaptı. Yapılan araştırma ve kamera incelemeleri sonucunda M.K. ve M.K.'nın 51 adet küçükbaş hayvanı R.U.'ya (37) sattıkları, R.U.'nun ise bu hayvanları aynı gün Ö.B. (31) isimli şahsa sattığı tespit edildi. Bahse konu hayvanlar Antalya il merkezinde Manavgat JASAT ve Asayiş Şube JASAT ekiplerince bulundu ve sahibine teslim edildi.

Şüpheliler M.K. ve M.K., 2 Temmuz'da Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Daha fazla para kazanma vaadiyle elindeki hayvanlarından da olacaktı - Son Dakika
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