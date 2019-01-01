Son Dakika Haberleri: Daha Fazla Sorumluluk Almalıyız'

Daha Fazla Sorumluluk Almalıyız'

1 saat önce

ALMANYA'nın bugünden itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini iki yıllığına üstleneceğini hatırlatan Merkel, burada küresel sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti.

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ALMANYA'nın bugünden itibaren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçici üyeliğini iki yıllığına üstleneceğini hatırlatan Merkel, burada küresel sorunların çözümü için çalışacaklarını belirtti. "Kendi çıkarımız için daha fazla sorumluluk almalıyız" ifadesini kullanan Merkel, insani ve kalkınma yardımlarının yanında savunma harcamalarını da artıracaklarını kaydetti. Almanya'nın, AB'nin daha sağlam hale gelmesi ve karar verme kabiliyetinin artması için çaba harcayacağını vurgulayan Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasına rağmen bu ülke ile yakın partner olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Merkel, halkın mayıs ayında yapılacak AP seçimlerine katılmasıyla AB'nin gelecekte de barış, refah ve güvenlik projesi olarak kalması için katkı sağlayabileceklerine işaret etti.

ZOR GEÇEN BİR YIL SONA ERDİ

İklim değişikliği, göçün yönetilmesi ve uluslararası terörizme karşı mücadelenin gelecek için önemli konular olduğunu vurgulayan Merkel, bu sorunların başkalarının çıkarlarını da düşünerek çözülebileceğini belirtti. Merkel, Almanya'da refahı ve insanların geçim kaynaklarını güvence altına almak için hükümetin yeni teknolojilere geçiş konusundaki yapısal değişikleri ve dijital ilerleme stratejisine ilişkin adımları kararlılıkla attığını ifade etti.

Samimiyet, hoşgörü ve saygı gibi değerlerin bu ülkeyi güçlü kıldığının altını çizen Merkel, bu değerlerin korunması gerektiğini dile getirdi. Merkel, 2017'de yapılan seçimlerden sonra hükümetin ancak 2018'de kurulabildiğine ve ardından koalisyon ortakları arasında çıkan tartışmalara da işaret ederek, zor geçen bir siyasi yılın sona erdiğini kaydetti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:50 

Birleşmiş Milletler, Almanya, Angela Merkel, Güncel
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