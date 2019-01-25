Burada mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, "İnşallah gelecekte; asfaltıyla, kaldırımıyla, tretuvarıyla, ıslah edilmiş dere çalışmalarıyla, yeşillendirme çalışmalarıyla, parklarıyla çok daha güzel bir şehir hayata geçireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban'ın her hafta Cuma sabahı gerçekleştirdiği "Bereket Sofrası Halk Günleri" etkinliği devam ediyor. Her Cuma sabahı farklı bir camide sabah namazının kılınması ve ardından simit, zeytin, peynir ile kahvaltı yapılarak şehrin idarecilerinin burada halkla bir araya gelmesini sağlayan Bereket Sofrası, bu hafta Akhisar Merkez Camisinde kuruldu. Vatandaşların sorunlarını ilk ağızdan idarecilere iletme imkanı sağlayan Bereket Sofrası Halk Günleri etkinliğine, cami cemaatinin ilgisi de yoğun oldu.

MAHALLELİ TALEP VE ÖNERİLERİNİ BAŞKANA İLETTİ

Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Vekili Turgay Yel, Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AK Partili yöneticiler ve meclis üyelerinin de katıldığı Bereket Sofrası buluşmasında, sabah namazının kılınmasının ardından caminin karşısında bulunan kahvehanede hazırlanan kahvaltıya geçildi. Burada vatandaşla birlikte simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, bölgenin sorunları da masaya yatırıldı. Vatandaşlar mahalleleri hakkındaki talepleri ilk ağızdan Başkan Alper Taban'a iletme fırsatı buldu.

Kahvaltının ardından yapılan dualar sonrası Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate hitaben bir konuşma yaptı. İnegöl Belediyesi olarak uzun zamandır Bereket Sofraları adı altında vatandaşlarla buluşmalar düzenlediklerini ifade eden Taban, "Hepinize hayırlı Cumalar diliyorum. Soframızı bereketlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Her Cuma sabahı farklı bir camimizde cemaatimizle bir araya gelerek hem namazlarımızı kılıyoruz hem de sizlerle hemhal oluyoruz. Bu buluşmaları vatandaşlarımızın sorunlarını, problemlerini dinleme olarak da düşünebilirsiniz. 15 aydır görev yapıyorum ve birkaç kez çeşitli vesilelerle gelerek sizlerle buluşmaya çalıştık. Yine her hafta Cuma günü öğleden sonra Belediye Ek Hizmet binamızda akşam saatlerine kadar halk günü yaparak vatandaşlarımızı dinlemeye çalışıyoruz. Bir taraftan sahadayız, vatandaşlarımızın yanına gitmeye çalışıyoruz. Ama tabi büyük bir İnegöl var. 300 bin nüfusa ulaşmış bir İnegöl var" dedi.

DAHA GÜZEL BİR ŞEHİR HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Belediye Başkanlığı görevinde 15 ayı geride bıraktığını hatırlatan Başkan Taban, "Geride kalan 14-15 aylık süreçte şehrimizin en önemli ihtiyaçları nelerdir bunların bir tespitini yapmaya çalıştık. Kısmen vatandaşlarımıza biz sorduk, kısmen saha ekiplerimizi göndererek sorduk, anketler yapmaya çalıştık. Bölge bölge, mahalle mahalle vatandaşlarımızın gerçek ihtiyacı nedir onları çıkarmaya çalıştık. Kimisi alt yapıyla ilgili kimisi ulaşımla ilgili, kimisi suyla alakalı, kimisi kaldırımı, tretuvarı, asfaltıyla ilgili eksiklerini ilettiler. Bunların planlamasını inşallah hazırladık ve hemen yapılabilecek olanları zaten yapma gayretindeyiz. Bir taraftan da büyük yatırımlar dediğimiz alt yapı yatırımlarını inşallah Alinur Aktaş Başkanımızla da görüşerek 2019 ve sonrasındaki yıllara yayarak planlamaya aldık. İnşallah gelecekte; asfaltıyla, kaldırımıyla, tretuvarıyla, ıslah edilmiş dere çalışmalarıyla, yeşillendirme çalışmalarıyla, parklarıyla çok daha güzel bir şehir hayata geçireceğiz" açıklamalarında bulundu.