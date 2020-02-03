Daha güzel şehirler için bir araya geldiler - Son Dakika
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Daha güzel şehirler için bir araya geldiler

6 saat önce

Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu'da gerçekleştirilen il belediye başkanları toplantısına katıldı.

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Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu'da gerçekleştirilen il belediye başkanları toplantısına katıldı.


Şehirler için yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişlerinin yapıldığı toplantıda, vatandaşlara daha iyi hizmet etmenin yolları arandı. Belediye Başkanı Semih Şahin, gerçekleştirilen toplantının birçok açıdan faydalı olduğunu belirterek, "Meslektaşlarımızın katılımı ile İl Belediye Başkanları toplantısı için Bolu'da bir araya geldik. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına şehirlerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunulduğu toplantılar devam ediyor. Bizlere ev sahipliği yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ve katılan başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Şahin ve belediye başkanları, 3 gün süren program kapsamında Bolu Belediyesi birimlerini gezerek, çalışma ve projeler hakkında detaylı bilgiler aldı. - BİLECİK

Semih Şahin, Bolu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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