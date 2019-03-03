Son Dakika Haberleri: Daha Güzel Şırnak İçin El Ele Vereceğiz"

Daha Güzel Şırnak İçin El Ele Vereceğiz"

40 dakika önce

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Daha güzel günler için, daha güzel Şırnak için el ele vereceğiz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, "Daha güzel günler için, daha güzel Şırnak için el ele vereceğiz. Şırnak'a çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah bu evlatlarımızı çok güzel ortamlarda, güzel imkanlarla yaşatmaya çalışacağız." dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a gelen Aksu, AK Parti'nin Atatürk Mahallesi'ndeki seçim bürosunu ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Partililer seçim bürosu önünde şarkı söyledi, ateş yaktı ve halay çekti.

Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ın normale döndüğünü söyledi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve belediye başkan adayları ile kenti gezdiklerini ifade eden Aksu, insanların mutlu olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Aksu, şöyle devam etti:

"Daha güzel günler için, daha güzel Şırnak için el ele vereceğiz. Şırnak'a çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah bu evlatlarımızı çok güzel ortamlarda, güzel imkanlarla yaşatmaya çalışacağız. 31 Mart'ta Mehmet Yarka ile birlikte bu halayları daha da büyüteceğiz."

"Şimdiye kadar hiçbir hizmet yapmadılar"

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de belediyeyi aldıktan sonra özellikle kentteki genç ve çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi.

Çocukların okumayı hak ettiklerini ifade eden Birlik, şunları kaydetti:

"15 yıldır Şırnak Belediyesi HDP'nin elindeydi ve şimdiye kadar hiçbir hizmet yapmadılar. Hastalıktan başka hiçbir şey yapmadılar. Hendek kazmaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Bu saatten sonra Şırnak kendine sahip çıkacak. İnsanlarımız kendilerine sahip çıktığında artık çocuklarımız güzel üniversitelerde okuyacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:26 Kaynak: AA

AK Parti, Aksu, Şırnak, Güncel
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