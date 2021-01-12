Daha güzellik kraliçesi bile seçilmemişti: 17 yaşındayken

2000 yılında Dünya Güzeli seçilen, sonra da kariyer basamaklarını hızla tırmanan ünlü yıldız Priyanka Chopra, 17 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Chopra, o fotoğrafın çekildiği tarihte henüz güzellik yarışmasına bile katılmamıştı.'BU SENİN EN GÜZEL FOTOĞRAFIN'

Hindistan doğumlu Priyanka Chopra'nın bu paylaşımına, 59.6 milyon takipçisinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Chopra'yı o yıllardan tanıyan Hintli takipçilerinden biri "Ben bu kızı tanıyorum" diye yazdı. Bir başka takipçisi de Priyanka Chopra'nın kendisi için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bir takipçisi de "Bu senin en güzel fotoğrafın, şu gülüşe ve mutluluğu bak" diye yorum yazdı.HİNDİSTAN'IN EN ÇOK KAZANAN YILDIZLARINDAN BİRİ Priyanka Chopra'nın hayatını değiştiren, 2000 yılında ülkesini Dünya Güzellik Yarışması'nda temsil etti. Aslında Havacılık Mühehdisliği dalında öğrenim görmeye başlayan Chopra, daha sonra gelen tekliflere dayanmayıp oyunculuğa atım attı. Yarışmadan birinci olarak çıkınca da kariyerinde hızlı bir yükselişe geçti. Oyunculuğa yönelen Priyanka Chopra, kısa sürede ülkesi Hindistan'ın en çok kazanan oyuncularından biri haline geldi.13 YAŞINDA TEYZESİNİN YANINA ABD'YE GİTTİ

Priyanka Chopra, 13 yaşındayken ABD'ye gitti ve oradaki teyzesiyle birlikte yaşamaya başladı. Oyunculuğa daha o yıllarda ilgi duymaya başlamıştı. Birçok tiyatro oyununda sahneşe çıkan Chopra, bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Güzeliek yarışmasına katılmak için tekrar ülkesine döndü. Önce ülkesinde sonra da Dünya Güzellik Yarışması'nda taç giyince 2003 yılından itibaren Bollywood filmlerinde rol almaya başladı.MUTLU EVLİLİK

Priyanka Chopra 2018 yılında Nick Jonas ile evlendi. Çiftin düğünü Hint geleneklerine göre yapıldı ve kutlamalar günlerce sürdü. 38 yaşındaki Chopra ile kendisinden 10 yaş genç olan Nick Jonas'ın ilişkisi bu özelliğiyle de gündemde kaldı. Chopra, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda da bir kriket takımı kuracak kadar çok çocuk istediğini söyledi. Bu arada bir kriket takımının 11 kişiden oluştuğunu da hatırlatalım.