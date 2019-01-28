Daha iyi bir dünya için “Yerküreye Saygı”

Alışılmadık yağış miktarlarını tolere edemeyen yetersiz kentsel altyapılar sebebiyle ortaya çıkan kent selleri, dolu, fırtına ve hortum gibi hava koşulları ile yaşam kalitesi daha da tehdit altına giriyor.

Alışılmadık yağış miktarlarını tolere edemeyen yetersiz kentsel altyapılar sebebiyle ortaya çıkan kent selleri, dolu, fırtına ve hortum gibi hava koşulları ile yaşam kalitesi daha da tehdit altına giriyor.

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