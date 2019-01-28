Son Dakika Haberleri: Daha iyi bir dünya için “Yerküreye Saygı”

Daha iyi bir dünya için “Yerküreye Saygı”

3 dakika önce

Alışılmadık yağış miktarlarını tolere edemeyen yetersiz kentsel altyapılar sebebiyle ortaya çıkan kent selleri, dolu, fırtına ve hortum gibi hava koşulları ile yaşam kalitesi daha da tehdit altına giriyor.

Daha iyi bir dünya için “Yerküreye Saygı”, System.String[]
Alışılmadık yağış miktarlarını tolere edemeyen yetersiz kentsel altyapılar sebebiyle ortaya çıkan kent selleri, dolu, fırtına ve hortum gibi hava koşulları ile yaşam kalitesi daha da tehdit altına giriyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:18 

Ekonomi
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