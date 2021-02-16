Daha iyi hizmet için Ataşehir'e yeni merkezler geliyor - Son Dakika

Ataşehir'deki kültür-sanat ve sosyal destek hizmetlerini artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Ataşehir Belediyesi, ilçeye yeni merkezler kazandırıyor.

Ataşehir Belediyesi önümüzdeki süreçte İçerenköy Mahallesi'nde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni, Kayışdağı Mahallesi'nde Fidan Kalpler Gündüz Bakımevi'ni, Örnek Mahallesi'nde Sosyal Market'i ve Aşık Veysel Mahallesi'nde yeni bir kütüphaneyi hizmete açmaya hazırlanıyor.

İçerenköy Mahallesi'nde Neşet Ertaş Kültürevi'nin yanı sıra İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi de hizmet vermeye başlayacak. 21 bin metrekare alan üzerinde hizmet sunacak merkezde; 650 kişilik tiyatro salonu, 800 m konser salonu, 240 m dans salonu, sergi salonu, restoran, kafeterya, kitabevi, derslikler ve 120 kişilik kütüphane bulunacak. Aynı zamanda misafirler için 157 araçlık kapalı otopark alanı yer alacak.

Kayışdağı Mahallesi'nde 80. Yıl Parkı yanında bin metrekare alan üzerine inşa edilen gündüz bakım evinde; 6 derslik, açık ve kapalı oyun alanları, yemek ve uyku odaları, çok amaçlı salon, revir ve mini amfi yer alacak. 100 çocuk kapasiteli Gündüz Bakımevi'nde kendi başına beslenebilen ve tuvalet alışkanlığı olan 3-6 yaş grubu çocuklar, deneyimli eğitmenler ve uzman psikologlar eşliğinde geleceğe hazırlanacak.

Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan Aşık Veysel Ata Evi vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrasında halk kütüphanesine dönüştürülüyor. Kitapseverlere ve ders çalışmak isteyen öğrencilere hizmet verecek kütüphane, Covid-19 pandemisinde alınan tedbirlerin sonlanmasının ardından kapılarını vatandaşların kullanımına açacak. 240 metrekare alana sahip kütüphane içerisinde; öğrenciler için hazırlanan ders çalışma ve özel okuma alanları ile atölye ve seminer programları için tasarlanmış bölümler yer alıyor.

İhtiyaç sahiplerine daha iyi ve modern şartlarda hizmet sunabilmek için hayata geçirilen Sosyal Market aracılığıyla, sosyal koruma şemsiyesi altında bulunan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Gıdadan giyime, kırtasiyeden temizlik ve kişisel bakım ürünlerine kadar yüzlerce çeşit malzemenin yer aldığı Sosyal Market'te, vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri kendileri seçip beğenerek alma imkanına sahip olacaklar. Bunun için ihtiyaç sahiplerine birer Sosyal Kart verilecek.

Yeni merkezler hakkında açıklama yapan Atasehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ataşehir'de kültür - sanat ve sosyal hizmet imkanlarından daha çok vatandaşımızın faydalanabilmesi için, merkezlerimizin yapımını kısa sürede tamamlayıp halkımızın kullanımına sunacağız. Her zaman sözünü verdiğimiz hizmet odaklı bir belediye olmak anlayışıyla, Ataşehirli her yaştan vatandaşımızın taleplerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL