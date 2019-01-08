Son Dakika Haberleri: Daha İyi Olmak İçin Daha Sıkı Çalışacağız"

Daha İyi Olmak İçin Daha Sıkı Çalışacağız"

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, ligde ikinci yarının zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi.

Daha İyi Olmak İçin Daha Sıkı Çalışacağız
Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, ligde ikinci yarının zorlu geçeceğini bildiklerini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'un formasını 6 sezondur giyen kaleci Haydar Yılmaz, Goldcity Turizm Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda topladıkları 18 puanının kendileri için yeterli olmadığını belirtti.

İkinci yarıdan daha umutlu olduğunu aktaran Haydar, şöyle konuştu:

"Alanyaspor'da 6. sezonumu geçiriyorum. Bu dönemde şampiyonluklar yaşadık. Son iki sezona nazaran çok değişiklik yok ama üç sezondur Süper Lig'deyiz ve devreyi 18 puanla bitiriyoruz. Geçtiğimiz sezona göre kadro kalitesi ve yapısı olarak daha umutluyum. Enerjisi yüksek bir kadromuz var. İkinci yarıda maçların daha zorlu geçeceğini biliyoruz. Biz de ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Daha iyi olmak için daha sıkı çalışacağız. Şehir bizi yalnız bırakmayacak. Üstesinden geleceğiz."

Alanya'da verimli bir kamp geçirdiklerini dile getiren turuncu-yeşilli oyuncu, çalışmaların yoğun ancak keyifli geçtiğini anlattı.

"Son haftalarda daha iyi olduğumu düşünüyorum"

İlk yarıdaki performansından memnun olmadığını kaydeden Haydar Yılmaz, bunun kendisini kötü kaleci yapmadığını dile getirdi.

"Kötü kaleci olmadığımı düşünüyorum. Bu ligde var olabilecek bir kaleciyim." diyen Haydar Yılmaz, "Şanssızlıklar yaşıyorum. Zaten Türk futbolunda bu yıl kaleciler de büyük sıkıntı yaşıyor. Volkan Demirel, Onur Kıvrak kadro dışı kaldı. Volkan Babacan oynamıyor. Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Belki ben de kötü bir ilk yarı geçirmedim. Kendimi biliyorum. Belki inişi daha dik olan bir performans yaşadım ama son 3-4 haftadır, Sergen (Yalçın) hocanın gelmesiyle, takım olarak çıkış yakaladık. Kendim de son haftalarda daha iyi olduğumu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

"Favorim Medipol Başakşehir"

Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için favorisinin Medipol Başakşehir olduğunu söyledi.

Büyük takımların çok fazla puan kaybettiğini, alttaki takımlar arasında da ilginç karşılaşmalar olduğunu dile getiren Haydar, "Bu yıl lig çok karışık. Benim şampiyonluk için en büyük favorim Medipol Başakşehir. Kasımpaşa da sürpriz yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor'un iyi bir gidişatı var. Ben Medipol Başakşehir'i daha şanslı görüyorum. Oynadığı futbol da ortada. İyi takım." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'de uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, maçların skorlarına etki ettiğine vurgu yapan Haydar Yılmaz, bu durumun ofsayt, penaltı gibi kararlara olumlu yansıdığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:10 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Spor
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