Daha iyi ve daha modern kortlara sahibiz - Son Dakika

Daha iyi ve daha modern kortlara sahibiz

Roland Garros, normal şartlarda bu dönemlerde oynanacaktı.

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Roland Garros, normal şartlarda bu dönemlerde oynanacaktı. Fakat turnuva, koronavirüs salgını nedeniyle Eylül ayının sonlarına ertelendi.

Amerika Açık sonrasında oynanacak olan toprak kort turnuvasının seyircisiz yapılması planlansa da bazı kesimler, turnuvaya seyirci alımının olacağını düşünüyor.

Turnuva direktörü Guy Forget, Eurosport’un konuğu olarak bu konuya dair açıklamalar yaparken aynı zamanda yenilenme çalışmalarına dair de konuştu.

“Açıkçası seyircilerle birlikte turnuva düzenlemek elbette daha güzel olur fakat insan sağlığı, her şeyden önemli. Şu an için net bir şey söylemem mümkün değil.”

Dönüş konusunda heyecanlıyız çünkü yenilenme çalışmaları için 400 milyon avroya yakın bir yatırım yaptık. Daha iyi ve daha modern kortlara sahibiz. Philippe Chatrier’e çatı eklentisi yaptık. Kötü hava koşullarında çatıyı 15 dakika içerisinde kapatarak maça devam edebileceğiz.”

“Ayrıca diğer kortlarımızda da bazı yenilikler var. Her kortumuzdaki soyunma odaları, restoranlar, kafeler, aile bölümleri ve daha birçok kısımdaki hareket alanını iki katına çıkardık. Buraya gelen insanların akşam evlerine dönerken memnun olmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz.”

Roland Garros, Eurosport, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 06:45 

Son Dakika Spor Daha iyi ve daha modern kortlara sahibiz - Son Dakika Spor
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