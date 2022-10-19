Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye'deki Yargı Sorununa İlişkin 9 Çözüm Önerisini Açıkladı

Türkiye'deki yargı sorununa çözüm üretmek için kurulan Daha İyi Yargı Derneği, belirlediği yargı sorununa ilişkin getirdiği dokuz çözüm önerisini açıkladı. Dernek, herkese karşı hukukun üstünlüğünün sağlanması için, kamu görevlilerinin suçlarında idari amirlerinin ve kendi kuruluşlarının soruşturma izni vermesi şartının kaldırılmasını önerdi.

Başkanlığını avukat Mehmet Gün'ün yaptığı Daha İyi Yargı Derneği, daha önce "Türkiye'nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu" isimli yayınlarında ortaya koyduğu yargıdaki sorunları temelden çözmek için getirdiği çözüm önerilerini dokuz başlık halinde açıkladı.

Daha İyi Yargı Derneği'nin belirlediği yargı sorunları çözüm olarak 9 başlık altında açıkladığı öneriler şöyle:

HSK, ADALET YÜKSEK KURUMU'NA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ

-Hakimler Savcılar Kurulunu toplumun tüm kesimlerini temsil eden, hiçbir kişi, grup veya koalisyonun etki edemeyeceği, tam bağımsız hale dönüştürerek kaliteli yargı hizmeti üretimine odaklanan düzenleyici bir kurum olarak Adalet Yüksek Kurumu (AYK) oluşturmak ve tüm paydaşlarla sürekli olarak danışan ve tavsiyeler oluşturan Daimi Hukuk Şürası ile güçlendirmek.

ADALET YÜKSEK MAHKEMESİ

-Yargının idaresiyle ilgili, AYK kararları da dahil her türlü karar ve işlemi etkin yargısal denetime açmak ve bu amaçla yargı konularında uzmanlaşmış Adalet Yüksek Mahkemesi oluşturmak.

- Anayasa Mahkemesi'nin daire sayısını 3'e çıkarmak, üye sayısını 15'den 30'a artırmak, seçimlerini kamuoyunun katılımına açık şeffaf ve yargı denetime tabi tutarak kapasitesini artırmak ve siyaseten tarafsızlığını geliştirmek.

TAM BAĞIMSIZ YARGISAL MESLEK KURULUŞLARI

-Hukuk mesleklerinin her biri için yönetimleri sadece meslek mensupları tarafından seçilen tam bağımsız yargısal meslek kuruluşları oluşturmak ve Anayasa ile güvence altına almak.

-Yargı görevlerine kabul ve atamalarında tam liyakati sağlamak; yargı üst organlarına, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine adaylık ve atamalarda kamuoyunu dahil ederek tam şeffaflığı, seçme ve atama kararlarını gerekçeli açık oya tabi tutup bütün aşamaları yargı denetimine tabi kılarak tam hesap verirliği sağlamak.

-Ahi geleneğinin özüne uygun olarak yeknesak hukuk meslekleri kariyer planı oluşturmak ve insan kaynaklarını ihtiyaca uygun olarak geliştirmek ve liyakat esaslı olarak değerlendirmek.

-Yargı hizmet birimlerini, mahkemeleri ve insan kaynaklarını 26 kalkınma bölgesi bazında optimum şekilde dağıtmak, uzmanlıkları merkezlerde yoğunlaştırırken hizmeti halkın ayağına götürmek

-Uyuşmazlıkları erken aşamada tespit ederek yargının iş yükünü önceden kestirmek, yargı kaynaklarını ileriye yönelik planlamak, modern uyuşmazlık yönetim usulleri ve dava öncesi dürüst ifşa ve ibraz kurallarıyla sulh ve uzlaşmayı teşvik etmek, buna rağmen yargıya intikal eden en karmaşık davaları en geç 3 - 4 ay içinde sonlandırmak.

İDARİ AMİRLERİNİN KURUMLARININ SORUŞTURMA İZNİ VERMESİ KALDIRILSIN

-Herkese karşı Hukukun üstünlüğü için: Kamu görevlilerinin suçlarında idari amirlerinin ve kendi kuruluşlarının soruşturma izni vermesi şartını ilga etmek. Dokunulmazlıkları hukuk yoluyla güçlendirmek, yasama dokunulmazlığına sahip olanların soruşturmasında Adalet Yüksek Mahkemesini münhasır yetkili yapmak ve siyasi kararla dokunulmazlık kaldırılmasını ilga etmek. Yargı ve kamu üst-düzey görevlilerinin suçlarının soruşturmasını münhasıran Adalet Yüksek Mahkemesine vermek.

DAHA İYİ YARGI DERNEĞİ NEDİR?

Daha İyi Yargı Derneği, kuruluş amacını şöyle açıklıyor:

"Türkiye'nin hukuk, demokrasi ve ekonomi sorunlarının temelinde yatan kök sebebin yargı sorunu olduğu, bu sorunun hukukun üstünlüğü ile iç içe geçtiği ve hepsinin çözümünün yargıdan başladığı inancı ile 2014 yılında, İstanbul'da kuruldu. Halen 160 üyesi bulunan derneğin amacı, yargının sorunlarını ve kök sebeplerini tespit etmek, evrensel kabul gören çözümler oluşturmak ve bu çözümler üzerinde toplumsal mutabakat sağlamak.

Siyaseten tarafsız bir düşünce kuruluşu olan Daha İyi Yargı Derneği, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü, dünya ekonomisinden aldığı payı ve toplumsal refahı kalıcı şekilde artırmanın hukukun üstünlüğü ve kaliteli yargı ile mümkün olduğu inancıyla çalışıyor.

Derneğin "Türkiye'nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu" isimli yayınlarında belirlediği yargı sorununu temelinden çözmek amacıyla geliştirdiği öneriler aynı zamanda 'A'dan Z'ye Türk Yargı Reformu' adıyla kitaplaştırılmıştı.

Daha İyi Yargı Derneği Başkanı avukat Mehmet Gün, Daha İyi Yargı Derneği'nin yanı sıra İstanbul Tahkim Derneği'nin (İSTA) kurucusu ve başkanlığını da yapıyor. Mehmet Gün, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) başkan yardımcısı, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği'nin de (TÜSİAD) haysiyet divanı üyesi.