Szymanski'den alkışlanacak performans - Son Dakika

Szymanski'den alkışlanacak performans

Son Güncelleme: 28.09.2023 22:38

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski, İlk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu, Avrupa maçlarında da 3 gol attı ve toplamda 7 gole ulaştı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, yeni transferi Sebastian Szymanski attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

RAMS Başakşehir maçının 20'nci ve 80'inci dakikalarında gol atan yıldız futbolcu ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti. Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.

2 GOL BİRDEN ATTI

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını sürdüren Fenerbahçe'de 80. dakikada Tadic'in ortasında Batshuayi topu indirdi ve Szymanski topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

Daha iyisi olamazdı! Szymanski'den şahane performans
Daha iyisi olamazdı! Szymanski'den şahane performans
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Sebastian Szymanski, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Szymanski'den alkışlanacak performans - Son Dakika


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SON DAKİKA: Szymanski'den alkışlanacak performans - Son Dakika
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