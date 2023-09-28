Szymanski'den alkışlanacak performans

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, yeni transferi Sebastian Szymanski attığı goller ve gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

RAMS Başakşehir maçının 20'nci ve 80'inci dakikalarında gol atan yıldız futbolcu ligde ilk 11 çıktığı 5. maçında 4. golünü kaydetti. Bu sezon Avrupa maçlarında da 3 golü bulunan Szymanski, toplamda 7 gole ulaştı.

2 GOL BİRDEN ATTI

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu. Mücadelenin ikinci yarısında baskısını sürdüren Fenerbahçe'de 80. dakikada Tadic'in ortasında Batshuayi topu indirdi ve Szymanski topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.