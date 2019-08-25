Son Dakika Haberleri: "Daha kaliteli arı ve bal üretimini destekleyeceğiz"
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"Daha kaliteli arı ve bal üretimini destekleyeceğiz"

1 saat önce

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yılın ilk bal hasadını yaptı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'a gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yılın ilk bal hasadını yaptı.

Metin, merkeze bağlı Soğucak köyünde bal üreticileriyle gerçekleştirilen hasat sırasında yaptığı açıklamada, Muş balını hem Türkiye'ye hem de dünyaya daha iyi pazarlayacak adımlar atacaklarını söyledi.

Kente üretilen balın kalitesine değinen Metin, "Şu anda yılda bir kovana 15 lira desteğimiz var. Ama bu destek çeşitlerimizi arttıracağız. Özellikle arı yetiştiricilerimizin sayısını çoğaltacağız. Daha kaliteli arı ve bal üretimini destekleyeceğiz. Katma değerli ürünler noktasında da destek vereceğiz." diye konuştu.

Vatandaşlara sahte bal ile ilgili uyarılarda da bulunan Metin, vatandaşın sağlığı için gıda denetimlerin en hassas şekilde yapıldığını vurguladı.

Sahte bal üretenlerle mücadele ettiklerini anlatan Metin, şunları kaydetti:

"Bal hususunda malumunuz yıllardan beri sahtekarlar çıkıyor. Ne yazık ki bal üretiminde birtakım oyunlar var. Bunlarla ilgili sert mücadele ortaya koyuyoruz. Denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam ediyor. Gerekli müeyyideleri de en sert şekilde uygulayacağız. Bu nedenle, vatandaşlarımızdan bu konuda ihbarlar bekliyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın tüketici olarak kandırıldıkları yerde bizler hemen gereken müdahaleyi yapabileceğiz. Vatandaşlarımız, Alo 174'ü arayarak, sağlığa zararlı olduğunu düşündükleri, şüphelendikleri ürünleri bildirsinler."

Malazgirt, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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