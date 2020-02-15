Daha kaliteli hizmet için denetimler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Daha kaliteli hizmet için denetimler sürüyor - Son Dakika

Daha kaliteli hizmet için denetimler sürüyor

16 dakika önce

Kuşadalıların sağlıklı, hijyenik ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri'ne bağlı ekipler denetimlerine aralıksız devam ediyor.

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Kuşadalıların sağlıklı, hijyenik ve kaliteli bir hizmet almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri'ne bağlı ekipler denetimlerine aralıksız devam ediyor.


Kuşadası Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüleri ekipleri ile Kuşadası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda mühendislerinin koordinasyonunda yapılan  denetim ilçe sınırları içerisinde  kurulan kapalı pazar yerinde gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sırasında açıkta satılan çiğ süt ve peynir  ürünleri, yumurta, beyaz et satışı yapan pazarcılara uyulması gereken mevzuat hakkında bilgi verildi. Gıda güvenliği ve kalitesinin kontrolüne dair yönetmelik kapsamında yapılan denetimde pazar esnafına uymaları gereken kurallar hatırlatılırken, mevzuata aykırı olarak ürünlerini satışa koyan tezgah sahipleri de uyarıldı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halk sağlığının önemine değinerek; "Vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konularımızdan biridir. Denetimler esnafımızı cezalandırmak için değil halkımızın sağlığını korumaya ve bilinçlendirmeye yönelik yapılmaktadır. Bu konuda denetimlerimiz ilçe genelinde kurulan tüm pazar yerlerinde düzenli olarak yıl boyunca devam edecektir" dedi. - AYDIN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:26 Kaynak: İHA
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