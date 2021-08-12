'Daha kötü varyantların çıkmasından çekiniyoruz' - Son Dakika

ANKARA Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı çağrısı yaparak, "Aşılarımızı tamamlamak zorundayız. Bu konuda yol katediliyor; ama daha hızlı katetmek istiyoruz çünkü delta varyantından sonra daha kötü varyantların, aşıdan korunamayacak varyantların çıkmasından çekiniyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Ünal, Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış yaşandığını belirterek, hastanelere ve yoğun bakımlara aşılama ile ilgili problemi olan hastaların ağırlıklı olarak yattığını söyledi. Prof. Dr. Ünal, yoğun bakıma başvuran hasta sayısının 2'nci ve 3'üncü pikteki kadar fazla olmadığını kaydederek, şöyle konuştu: