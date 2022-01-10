Daha neler duyacağız! Bu kez de musluk hırsızları türedi - Son Dakika

İstanbul Fatih'te hırsızlık şüphelileri, bir iş yerinin önüne minibüsle geldi. Hırsızlar, içeri girerek çaldıkları eşyaları araçlarına taşıdı.

Bir süre sonra kulübeden çıkan güvenlik görevlisine rağmen kutuları taşımaya devam eden şüphelilerin daha sonra minibüse binerek hızla uzaklaştı.

200 BİN TL DEĞERİNDE MUSLUK

Polis kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Nedim B., Yılmaz A. ile Çağlar U. gözaltına alındı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yapılan aramada Başakşehir ve Esenler ilçelerinden çalındığı tespit edilen 200 bin lira değerinde musluk ele geçirildi.

Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nedim B. ile Yılmaz A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Çağlar U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.