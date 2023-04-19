Everest'e 10 kez tırmanan dağcı, Nepal'deki Annapurna zirvesinden iniş yolunda öldü

Daha önce 10 kez Everest'e tırmanan Kuzey İrlandalı dağcı Noel Hanna, Nepal'deki 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı'nın zirvesinden iniş yolunda hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, yetkililer, Hanna'nın ölüm nedeninin henüz bilinmediğini, ayrıca Hint bir dağcının da 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi.

Hanna'nın 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı'nın zirvesine başarıyla tırmandığı, iniş yolundayken 4. kampta gece öldüğü belirtildi.

Turizm Bakanlığı yetkilisi Yubaraj Khatiwada, Annapurna'ya tırmanan 2 Hint dağcının da olumsuz hava koşullarına yakalanmalarının ardından kurtarıldığını söyledi.

Yetkililer, bugüne kadar 400'e yakın kişinin Annapurna'ya başarıyla tırmandığını, 70'ten fazla kişinin tırmanış sırasında yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Noel Hanna daha önce 10 defa Everest'e tırmanmıştı.