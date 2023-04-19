Everest'e 10 kez tırmanan dağcı, Nepal'deki Annapurna zirvesinden iniş yolunda öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Everest'e 10 kez tırmanan dağcı, Nepal'deki Annapurna zirvesinden iniş yolunda öldü

19.04.2023 13:47
Everest'e 10 kez tırmanan dağcı, Nepal'deki Annapurna zirvesinden iniş yolunda öldü

Daha önce 10 kez Everest'e tırmanan Kuzey İrlandalı dağcı Noel Hanna, Nepal'deki 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı'nın zirvesinden iniş yolunda hayatını kaybetti.

Daha önce 10 kez Everest'e tırmanan Kuzey İrlandalı dağcı Noel Hanna, Nepal'deki 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı'nın zirvesinden iniş yolunda hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, yetkililer, Hanna'nın ölüm nedeninin henüz bilinmediğini, ayrıca Hint bir dağcının da 3 gündür kayıp olduğunu bildirdi.

Hanna'nın 8 bin 91 metre yüksekliğindeki Annapurna Dağı'nın zirvesine başarıyla tırmandığı, iniş yolundayken 4. kampta gece öldüğü belirtildi.

Turizm Bakanlığı yetkilisi Yubaraj Khatiwada, Annapurna'ya tırmanan 2 Hint dağcının da olumsuz hava koşullarına yakalanmalarının ardından kurtarıldığını söyledi.

Yetkililer, bugüne kadar 400'e yakın kişinin Annapurna'ya başarıyla tırmandığını, 70'ten fazla kişinin tırmanış sırasında yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Noel Hanna daha önce 10 defa Everest'e tırmanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Toros Dağları, Annapurna, Nepal, Noel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Everest'e 10 kez tırmanan dağcı, Nepal'deki Annapurna zirvesinden iniş yolunda öldü - Son Dakika


Son Dakika
13:44 İngiltere'de kadın öğretmen, sınıfta kendini tatmin ederken video çekti
13:42 Aniden yola atlayan köpek faciaya neden oldu: 4 ölü, 4 yaralı
12:57 Yumurtadan çıkan 4 bacaklı civciv köylüleri şaşkına çevirdi
12:57 Üsküdar'daki kaçak kafeler yıkıldı! O anları paylaşan İmamoğlu'ndan bakanlığa gönderme var
12:51 İlkay Gündoğan, Barcelona iddialarını doğruladı: Görüşmeler oldu
12:48 Kadın sürücülerin yol verme kavgası! Saç saça baş başa birbirlerine girdiler
12:47 İlkay Gündoğan, Avrupa futboluna damga vuran iddiayı doğruladı: Görüşmeler oldu
12:44 Aile dizisindeki eşcinsellik olay yarattı! Seyircileri ikiye böldü
12:40 Ceset diye geldiler, beze sarılı cansız manken çıktı
12:40 Otomobil direğe saplandı! Anne ile evladı hayatını kaybederken, baba ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 14:12:11. #1.11#
SON DAKİKA: Everest'e 10 kez tırmanan dağcı, Nepal'deki Annapurna zirvesinden iniş yolunda öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement