Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı

03.06.2022 11:07

Ankara'da daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin, kızını korumak isteyen bir anneyi de ağır şekilde yaralamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'da daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin, kızını korumak isteyen bir anneyi de ağır şekilde yaralamasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

AA muhabirinin ulaştığı güvenlik kamera kayıtlarına göre, 3 Mayıs'ta Çankaya ilçesindeki evine giden Umut Batuhan Y, aracını park ettikten sonra yanındaki siyah renkli pitbull cinsi köpeğin site bahçesinde tasmasını çıkardıktan sonra apartmana girdi.

Bu esnada, eşi ve iki çocuğuyla apartmandan çıkan anne E.Ç, köpeğin üzerlerine geldiğini fark etti.

Biri 7, diğeri 11 yaşındaki çocuklarını korumaya çalışan kadın, köpeğin saldırısı üzerine yere düştü. Buna rağmen kızını pitbulldan korumayı başaran anne, dakikalarca köpeğin saldırısına maruz kaldı.

Kol, bacak, sırt ve yüz bölgesinden yaralanan anne, eşi ve çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtulabildi.

Çocuklarıyla apartman girişine sığınan annenin peşini bırakmayan köpek, ikinci kez E.Ç'nin kolundan ısırmaya başladı. Yine vatandaşların uzun uğraşı sonunda köpekten kaçan anne, bu sefer apartmanın içine girerek kurtulabildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerinde müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının yüzüne, plastik cerrahi uzmanınca dikiş atıldı.

Sahibi serbest bırakıldı

Şüpheli Umut Batuhan Y'nin sahibi olduğu köpeğin daha önce 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açıldı.

Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli, olaydan önce köpeğin tasmasını çıkarıp bahçeye bıraktığı gerekçesiyle "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan tutuklandı.

Savcı tutuklama talep yazısında, yasak köpek ırkları listesinde yer alan pitbull cinsi köpeğin silah sayılmasını istedi.

Yaklaşık bir ay tutuklu kalan şüpheli, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

Şüpheli ifadesinde, pitbull cinsi köpeğin saldırgan ve yasaklı bir ırk olduğunu bilmediğini iddia etmişti.

Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı
Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı

YORUMLAR
500
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı 3 kişinin yaralandığı arazi kavgasının görüntüsü ortaya çıktı 3 kişinin yaralandığı arazi kavgasının görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 CHP'den enflasyonla mücadele için hükümete 10 öneri
17:46 Şanlıurfa'da aşiret üyeleri arasında çıkan arazi kavgasında 2'si polis çok sayıda kişi yaralandı
17:42 Nisa, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin stadyumunu resmetti, herkes şaştı kaldı
17:12 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jesus, oyunculara seslendi: Beni büyük bir teknik adam ve baba olarak görebilirler
17:02 Meclis'e sunuldu! Stokçuluk yapanlara 2 milyon TL'ye kadar ceza verilecek
16:58 Başkan Ali Koç'tan ağır sözler: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kötü federasyonun bıraktığı iklim var
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 18:30:42. #1.13#
SON DAKİKA: Daha önce 4 kişiyi yaralayan pitbullun, yeni saldırı görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement