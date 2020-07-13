Daha önce 56 dolara müzayedede satılan vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu - Son Dakika

Daha önce 56 dolara müzayedede satılan vazo, 9 milyon dolara alıcı buldu

Daha önce 56 dolara açık artırmada satılan Çin yapımı vazo, gerçek değerinin anlaşılması sonucu Hong Kong'da düzenlenen bir müzayedede 9 milyon dolara alıcı buldu.

Daha önce 56 dolara açık artırmada satılan Çin yapımı vazo, gerçek değerinin anlaşılması sonucu Hong Kong'da düzenlenen bir müzayedede 9 milyon dolara alıcı buldu. Vazonun 18'inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

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İngiltere'de 1954 yılında yapılan bir müzayedede Çin yapımı vazo, 56 dolara satıldı. Hollandalı tarihi eser uzmanı Johan Bosch van Rosenthal tarafından incelenen vazonun değerinin aslında çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Vazo, Hong Kong'da düzenlenen müzayedede 9 milyon dolara (Yaklaşık 61 bin 790 milyon TL) satıldı. Vazonun 1742-1743 yılları arasında yapılmış olabileceği düşünülüyor.

80 YAŞINDAKİ BİR KADININ EVİNDE BULUNDU

Uzman Rosenthal, bahsi geçen antika eseri 80 yaşındaki bir kadının evinde keşfettiğini belirtti. Kadının evinde 4 kedisinin olduğu ve vazonun 'hasarsız' bir şekilde günümüze gelmesinin mucize olduğunu ifade etti. Öte yandan Rosenthal, vazonun batı tarzında boyandığını ve 80 yaşındaki kadına ailesinden miras kaldığın söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:17 Kaynak: DHA

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