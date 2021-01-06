Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını

ADANA'nın Kozan ilçesinde, daha önce 6 kez orman yangının çıktığı bölgede yine yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için alevlere müdahale ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuyubeli Mahallesi İbooğlu mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kozan Orman İşletme Şefliği'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, aynı bölgede 2020 yılında 6 kez daha yangın meydana geldi.