Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2) - Son Dakika

Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)

Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2)
Son Güncelleme: 07.01.2021 00:06

KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 6 kez orman yangının çıktığı bölgedeki yangın, İlçe Orman Şefliği'ne bağlı ekiplerin karadan yapıtığı müdahale ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesinde geçen yıl 6 kez orman yangının çıktığı bölgedeki yangın, İlçe Orman Şefliği'ne bağlı ekiplerin karadan yapıtığı müdahale ile kontrol altına alındı. 15 personel, 3 arazöz ile müdahale edilen ve köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Yangının ne kadarlık alana zarar verdiği ise günün ışıması ile belirleneceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha önce 6 kez yangın çıkan bölgede orman yangını (2) - Son Dakika
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