Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi - Son Dakika
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Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi

03.05.2022 20:53

Nagehan Alçı yıllar önce bir tartışmada Küba devriminin liderlerinden Che Guevara hakkında "barbar, yamyam" gibi ifadeler kullanmıştı. Alçı yıllar sonra Rize'de bir kafetaryada sosyalist liderin posterinin fotoğrafını çekmek isteyince kafe sahibinin "Önce özür dileyin" tepkisiyle karşılaştı. Kafe sahibi Alçı'ya fotoğraf çekme izni de vermedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Gazeteci Nagehan Alçı, burada duvarda asılı olduğunu gördüğü Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi buna teki göstererek Alçı'nın fotoğraf çekmesine izin vermedi.

İŞLETME SAHİBİYLE TARTIŞMA YAŞADI

İşletme sahibinin "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin" sözlerine Alçı, "Peki çekmem. Siz bilirsiniz" yanıtını verdi. Alçı'nın Che Guevara hakkında "O dünyaya ait" ifadelerine ise işletme sahibi, "Dünyada farklı kültürler var, farklı bakış açıları var" ifadelerini kullandı.

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CHE İÇİN YAMYAM DEMİŞTİ

2011'de CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda Enver Aysever ve Nagehan Alçı arasında bir tartışma çıkmıştı. Tartışmada Aysever'in "Che ve Deniz Gezmiş gibi isimler hakkında uluorta konuşmak haddin değil" demesi üzerine Alçı, Che için "Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti" ifadelerini sarf etmişti.

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Son Dakika Güncel Daha önce 'barbar' dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya 'önce özür dile' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi - Son Dakika
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