2014 yılında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'yla dünyaevine giren ve geçtiğimiz günlerde de boşanacağı öne sürülen Beren Saat, sıkıntılı günleri geride bıraktı.
Mutlu hallerini zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan ancak bikinili pozlarını Instagram'dan paylaşmayan güzel oyuncu, bu kuralını yıktı geçti.
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile beraber tatil pozlarını paylaşarak "Lila bikinimle barda pazar günü" mesajını düştü. Beren Saat güzelliğiyle takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
İşte Beren Saat'in bikinili pozları;
Son Dakika › Magazin › Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü - Son Dakika Magazin