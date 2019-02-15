Daha Önce Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (3)
25 dakika önce
ŞEHİT POLİS, KONYA NÜFUSUNA KAYITLIUşak'ın Banaz ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla rehin alan kişi tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy'un (37), cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
ŞEHİT POLİS, KONYA NÜFUSUNA KAYITLI Uşak
'ın Banaz
ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla rehin alan kişi tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy
'un (37), cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
?Şehit polis memuru Aksoy'un Konya
nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:25 Kaynak: DHA
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