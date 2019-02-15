Son Dakika Haberleri: Daha Önce Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (2)

Daha Önce Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (2)

15 dakika önce

ŞEHİT POLİS, KONYA NÜFUSUNA KAYITLIUşak'ın Banaz ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla rehin alan kişi tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy'un (37), cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Daha Önce Birlikte Yaşadığı Kadını Rehin Aldı, Bir Polisi Şehit Etti (2), System.String[]
ŞEHİT POLİS, KONYA NÜFUSUNA KAYITLI

Uşak'ın Banaz ilçesinde daha önce birlikte yaşadığı kadını tabancayla rehin alan kişi tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Mehmet Aksoy'un (37), cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

?Şehit polis memuru Aksoy'un Konya nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:32 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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