Son Dakika Haberleri: Daha önce birlikte yaşadığı kadını üzerine benzin dökerek yaktı
Son Dakika Güncel Haber

Daha önce birlikte yaşadığı kadını üzerine benzin dökerek yaktı

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişi daha önce birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı kadın ile yanındaki 3 yakınının üstünü benzin dökerek tutuşturdu.

Daha önce birlikte yaşadığı kadını üzerine benzin dökerek yaktı, System.String[]
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişi daha önce birlikte yaşadığı ve bir süre önce ayrıldığı kadın ile yanındaki 3 yakınının üstünü benzin dökerek tutuşturdu.
Celal Dutal (54) bir süre birlikte yaşadığı ve bir erkek çocuk sahibi olduğu Gülay Kostak'ın (37) evinin önüne geldi. Gülay Kostak, yanında Dutal'dan olan 1 yaşındaki oğlu Yusuf Kostak, ayrıldığı eşinden olan oğlu ve kız kardeşi ile evden çıkarken Celal Dutal yanlarına gelerek üstlerine benzin döktü. Dutal, daha sonra Kostak ve yanındaki kişileri ateşe verdi.
Vücutlarının çeşitli yerleri yanan Kostak ve yanındakilere çevredeki vatandaşlar ile olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Üzerine ateş sıçrayan Celal Dutal da yaralandı.
Bozkır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradan Konya'daki diğer hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan 1 yaşındaki Yusuf Kostak ise hava ambulansı ile Konya'ya gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:03 Kaynak: AA
Bozkır, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye Kadın avukatın etek boyuna karışan hakime etekli protesto Eski sevgilisinin çirkin tuzağına dayanamayan 2 çocuk annesi kadın, kendini astı Bakan Soylu müjdeyi verdi: Şimdi kadın özel harekat alacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 02:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Daha önce birlikte yaşadığı kadını üzerine benzin dökerek yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]