Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Metropoll'ün son anketine göre her 4 seçmenden biri kararsız - Son Dakika

Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Metropoll'ün son anketine göre her 4 seçmenden biri kararsız

13.11.2020 01:07

Metropoll Araştırma şirketinin ekim ayı değerlendirmesinde, kararsız seçmen oranının yüzde 25,3'e yükseldiği görüldüğü. Bu son yıllarda görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. Yani her 4 seçmenden biri oy verecek parti arıyor.

Metropoll Araştırma'nın son anketinden çok çarpıcı bir sonuç çıktı. Bugüne kadar görülmüş en yüksek kararsız seçmen oranlarından birine ulaşıldı. Ankete göre, ekim ayı itibarıyla kararsız seçmenin oranı yüzde 25,3 oldu. Bu, her dört seçmenden birinin oy verecek parti aradığına işaret ediyor.

KARARSIZLARIN TESPİT EDİLEN EN YÜKSEK ORANI

Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Metropoll'ün 2014-2020 sürecindeki aylık araştırmalarında kararsızların değişimi. Tespit edilen en yüksek değer %25,2" notunu düştü.

Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Metropoll'ün son anketine göre her 4 seçmenden biri kararsız

DAHA ÖNCE EN YÜKSEK DÖNEM 7 HAZİRAN ÖNCESİYDİ

Grafikte salgın dönemine dek tespit edilen en yüksek kararsız oranının AK Parti'nin ilk kez Meclis'te tek başına hükûmet kurmaya yeterli sandalyeyi kazanamadığı 7 Haziran seçimlerinde olduğu görülüyor. O dönem dahi bu oran yüzde 20,2 olarak gerçekleşmiş. Bu seçimden 6 ay sonra yapılan 1 Kasım seçiminde ise kararsızların oranının sert bir şekilde düşerek yüzde 13,6'ya gerilediği göze çarpıyor. Bu seçimde AK Parti yeniden tek başına hükûmet kuracak sandalye sayısına sahip olabilmişti.

SALGIN DÖNEMİNDE YÜZDE 23,4'E ÇIKMIŞTI

Koronavirüs salgını döneminde ise bu oran aşılarak yüzde 23,4'e yükseldi. Daha sonra yüzde 18,7'ye kadar gerileyen kararsız seçmen oranı, ekim ayında pik yaparak yüzde 25,3'e çıktı.

Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Metropoll'ün son anketine göre her 4 seçmenden biri kararsız

araştırma, Seçmen, Medya, Ekim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Daha önce böylesi hiç olmamıştı! Metropoll'ün son anketine göre her 4 seçmenden biri kararsız - Son Dakika


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