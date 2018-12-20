Son Dakika Haberleri: Daha Önce Böylesini Yemediniz! Meyve Soslu Mozaik Pasta Tarifi

Daha Önce Böylesini Yemediniz! Meyve Soslu Mozaik Pasta Tarifi

13 saat önce

Çocukluğumuzdan beri çok sevdiğimiz, yapımı kolay mozaik pastanın en lezzetli hallerinden olan, muhallebi ve meyveli sos ile taçlanan bu tatlıyı herkes çok beğenecek.

Çocukluğumuzdan beri çok sevdiğimiz, yapımı kolay mozaik pastanın en lezzetli hallerinden olan, muhallebi ve meyveli sos ile taçlanan bu tatlıyı herkes çok beğenecek. Bildiğimiz ve hemencecik hazırladığımız mozaik pastanın üzerine ilk önce muhallebi yapıyoruz ve daha sonra dilediğimiz meyveli sos ile lezzetini arttırıyoruz. Tadı kadar görüntüsü ile de herkesten tam not alacak muhallebili mozaik pastanın tarifini sizlerde mutlaka defterleriniz de bulundurmalısınız. Üzerini dilediğiniz şekilde süsleyebileceğiniz, yaptıktan sonra ne kadar uzun süre dolapta durursa o kadar lezzetli olacak muhallebili mozaik pasta nasıl yapılır? öğrenmek istiyorsanız sizler için hazırladığımız videomuzu izlemeli ve evlerinizde denemelisiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:44 Kaynak: Youtube

Politika
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