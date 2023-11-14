 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yuvaya geri döndü! Walter Mazzari Napoli imzayı attı - Son Dakika

Yuvaya geri döndü! Walter Mazzari Napoli imzayı attı

Yuvaya geri döndü! Walter Mazzari Napoli imzayı attı
14.11.2023 19:21  - Güncelleme: 19:40

İtalyan devi Napoli, teknik direktör Rudi Garcia ile yollarını ayırdı ve yerine Walter Mazzari'yi getirdi. Daha önce de takımı çalıştıran İtalyan teknik adam, bir kez daha Napoli'nin teknik direktörü oldu.

Rudi Garcia ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Napoli, İtalyan teknik adam Walter Mazzari ile anlaşmaya vardı.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine daha önce de takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Walter Mazzari'nin getirildiği duyuruldu.

Daha önce de takımı çalıştıran Walter Mazzari Napoli'nin yeni hocası oldu

IGOR TUDOR'UN DA ADI GEÇİYORDU

İtalyan devinde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un da adı geçiyordu ancak görüşmeler ilerlemeyince Napoli, tercihini Mazzari'den yana kullandı.

Daha önce de takımı çalıştıran Walter Mazzari Napoli'nin yeni hocası oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Napoli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Yuvaya geri döndü! Walter Mazzari Napoli imzayı attı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi vefat etti
19:46 TİP Milletvekili Kadıgil ve AK Parti Grup Başkanvekili Usta arasında ''yalancı '' tartışması: Böyle bir ithamı asla kabul etmiyoruz
19:21 Yuvaya geri döndü! Walter Mazzari Napoli imzayı attı
18:52 Sağlık kontrolüne getirilen Candan kardeşlerin bitkin hali dikkatlerden kaçmadı
18:30 Ortalık yangın yeri! Aboubakar'ın antrenöründen Burak Yılmaz'a olay sözler
18:13 İsrail Güçleri Yaser Arafat'ın Anıtlarını Yıktı
18:04 HSBC, Türkiye'deki 23 şubesini kapatıyor
17:59 İsrail'de Netanyahu'nun görevden alınması tartışılıyor
17:51 Bu nasıl profesyonellik! Beşiktaşlı Tayfur'un taraftarla girdiği tartışma pes dedirtti
17:36 TBMM'de Gergerlioğlu ve MHP'li Akçay tartıştı, Başkanlık Divanı şaşkınlık içinde izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2023 20:33:07. #1.12#
SON DAKİKA: Yuvaya geri döndü! Walter Mazzari Napoli imzayı attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement