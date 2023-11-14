Yuvaya geri döndü! Walter Mazzari Napoli imzayı attı

Rudi Garcia ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Napoli, İtalyan teknik adam Walter Mazzari ile anlaşmaya vardı.

DAHA ÖNCE DE GÖREV YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine daha önce de takımı çalıştıran İtalyan teknik adam Walter Mazzari'nin getirildiği duyuruldu.

IGOR TUDOR'UN DA ADI GEÇİYORDU

İtalyan devinde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un da adı geçiyordu ancak görüşmeler ilerlemeyince Napoli, tercihini Mazzari'den yana kullandı.