Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi değişti

Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak Hatayspor - Galasaray maçının hakemi değişti. Daha önce Fırat Aydınus'ın yöneteceği bildirilen müsabakaya Abdulkadir Bitigen atandı.

Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Bu zorlu müsabaka öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 2 Üst Klasman hakemi ve 1 Üst Klasman Yardımcı hakeminin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmasından kısa bir süre sonra Hatayspor - Galatasaray maçının da hakemi değişti. TFF, hafta içinde Fırat Aydınus'u görevlendirdiği mücadeleye Abdulkadir Bitigen'i atadı.

(İHA)