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Daha önce fotoğrafını yırtmıştı, bu defa AK Parti binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti - Son Dakika

Daha önce fotoğrafını yırtmıştı, bu defa AK Parti binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti

05.02.2022 19:23

Zonguldak'da AK Parti İlçe Teşkilatı binasının çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan, sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretlerde bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Ereğli ilçesinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'nın bulunduğu 6 katlı binanın çatısına çıkan A.Ç., 7 aydır çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Zanlının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri kendisini tutarak binadan indirdi.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETTİ

Gazetecilerin soruları üzerine zanlı "AK Parti al sana İstanbul yasası, evimi yıktı, yavrumu elimden aldı" diye yanıt verip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Zanlı ambulansta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi: Çatıya çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret eden zanlı tutuklandı

DAHA ÖNCE DE FOTOĞRAFINI YIRTTIĞI İÇİN TUTUKLANMIŞTI

Zanlı geçtiğimiz yıl Aralık ayında da Kaymakamlık binasına giderek Erdoğan'ın duvarda asılı bulunan fotoğrafını alıp yırtarak küfür ve hakaretlerde bulunmuş ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Cezaevinden çıktıktan sonra aynı intihar girişiminde bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden zanlı emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Ereğli Adliyesine götürüldü.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklanarak Kdz. Ereğli Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Daha önce fotoğrafını yırtmıştı, bu defa AK Parti binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İntihar, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Daha önce fotoğrafını yırtmıştı, bu defa AK Parti binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Daha önce fotoğrafını yırtmıştı, bu defa AK Parti binasının çatısına çıkıp Cumhurbaşkanı'na hakaret etti - Son Dakika
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