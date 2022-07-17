Daha önce fotokapana takılmışlardı, şimdi de vatandaş kamerasıyla böyle görüntülendiler - Son Dakika
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Daha önce fotokapana takılmışlardı, şimdi de vatandaş kamerasıyla böyle görüntülendiler

17.07.2022 11:57

Daha önce fotokapana takılmışlardı, şimdi de vatandaş kamerasıyla böyle görüntülendiler Spil Dağı Milli Parkının insandan uzak bir bölgesinde gezen bir vatandaş, gördüğü iki kurdu heyecan içinde kayıt altına aldı Manisa Spil Dağı Milli Parkında ilk kez 2017 yılında fotokapanla tespit edilen...

Daha önce fotokapana takılmışlardı, şimdi de vatandaş kamerasıyla böyle görüntülendiler

Spil Dağı Milli Parkının insandan uzak bir bölgesinde gezen bir vatandaş, gördüğü iki kurdu heyecan içinde kayıt altına aldı

MANİSA - Manisa Spil Dağı Milli Parkında ilk kez 2017 yılında fotokapanla tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından çıplak gözle görüldü. Kendisinden uzakta olan iki kurdu fark eden vatandaş heyecanlı bir şekilde cep telefonuyla o anları kayıt altına aldı.

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkının yaban hayatını araştırmak için yerleştirilen fotokapanlar tarafından ilk kez 2017 yılında tespit edilen kurt varlığı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla da kayıt altına alındı. Çok sayıdaki endemik bitki örtüsü ve yaban hayatıyla her geçen yıl ilginin arttığı Spil Dağı Milli Parkına geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgeye kızıl geyikler salınarak yaban hayatının geliştirilmesine başlanmıştı. Milli parkta daha önce yılkı atları, tilki, ak kuyruksallayan, kuzgun, gelincik, yaban tavşanı, yaban domuzu ve kurtlar fotokapana takılırken bölgede yaralı bir karaca bulunmuş yakın zamanda da bir vatandaş tarafından ayı ailesine rastlanılmıştı.

Yaban hayatının çeşitliliğinin sürekli arttığı Spil Dağı Milli Parkı'nın Sancaklıbozköy Uçkuyular Mevkii ve Ayvacık arasındaki insanların pek uğramadığı bakir bir alanda dolaşmaya çıkan bir vatandaş tarafından 2 kurt görüldü. Kurtları gördüğü gibi cep telefonuyla kayıt almaya başlayan vatandaşın heyecanı görüntülere de yansıdı.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daha önce fotokapana takılmışlardı, şimdi de vatandaş kamerasıyla böyle görüntülendiler - Son Dakika

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