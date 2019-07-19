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Daha önce geçmek istedikleri gişelerde kaza yaptılar, 2 yaralı

10 dakika önce

Daha önce geçmek istedikleri gişelerde kaza yaptılar, 2 yaralıAYDIN'ın Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki aynı gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Daha önce geçmek istedikleri gişelerde kaza yaptılar, 2 yaralı
AYDIN'ın Germencik ilçesinde, iki sürücünün otoyoldaki aynı gişeden daha önce geçmek istemesi üzerine yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişelerinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyir halinde olan Zeki Özdemir (23) idaresindeki 06 L 51 63 plakalı otomobil ile aynı istikametten gelen İlyas Can Şimşek yönetimindeki 06 BJH 029 plakalı otomobil otoyol gişelerine birlikte girmeye çalıştı. Gişeye önce giren 06 L 51 63 plakalı otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenerek ters durdu.
Diğer otomobil ise gişe duvarına çarparak durabildi. Kazada ters dönen otomobil sürücüsü Özdemir ile yanında yolcu olarak bulunan Selçuk Yardımcı (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kazanın yaşandığı gişe yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha önce geçmek istedikleri gişelerde kaza yaptılar, 2 yaralı
TEM Otoyolu, Germencik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
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