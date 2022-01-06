Daha önce gördüklerinizi unutun! Ardahan'da yiyecek arayan dev kurt böyle görüntülendi - Son Dakika

Çetin geçen kış şartları en çok da yaban hayvanlarını olumsuz olumsuz etkiliyor. Yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen bu hayvanlar, zaman zaman bölge insanları ile burun buruna gelebiliyor. Bunun son örneğini Ardahan'da gördük.

DEV KURT KAMERADA

Kent merkezine yakın bir yerde Ardahan TV kameraları tarafından görüntülenen dev kurt, görenleri şaşkına çevirdi. Son derece rahat tavırlar sergilediği gözlenen kurt, iri cüssesi ile dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE SÜRÜ HALİNDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Orman örtüsü ile kurtlar için bulunmaz bir yaşam alanı sunan kentte geçtiğimiz yıllarda da kurt sürüsü doğal gaz kompresör istasyonunu basmıştı. istasyonun güvenlik kameralarına takılan görüntüde kurt sürüsünün bölgede uzun süre durup hep birlikte ulumaları kompresör çalışanlarını ve çevrede bulunan köylüleri korkutmuştu.