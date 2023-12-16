10:20 •
Merkez Bankası Başkanı Erkan bile yüksek kiralardan şikayetçi: İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu?•
09:55 • •
09:43 • •
Son yıllarda turistlerin uğrak yerlerinden biri haline gelen Tayland, bu kez bir evin bahçesinde görüntülenen dev pitonla haber oldu. Bir vatandaş tarafından kayda alınan yılanın görüntüleri büyük yankı uyandırdı.
Kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına giren videonun altına "Yok artık daha neler", "Mekanın sahibi gelmiş", "Evde yokuz dememe rağmen yine gelmiş yengem", "Bunun yaşadığı ülkede bile yaşamam", "Hormonlu gıda almış galiba", "Ev sahibi kiraya zam yapmaya gelmiş" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Doğa › Bu yılanı görenler küçük dilini yutuyor: Yok artık daha neler - Son Dakika