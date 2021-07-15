Snob Magazin'in özel haberine göre; Adı Kaan Yıldırım'la anılan Çağla Şıkel'in hamlesi şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarını yalanlayan Şıkel, Yıldırım'ın ürettiği maskeyi takması kafaları karıştırdı. Yıldırım'ın sahibi olduğu maskeyi takan Şıkel, aralarındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi. Şıkel kareye, "Şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın sürekli bu şekilde besleniyorum. Dün gece chedar soslu patates kızartması bugün de pizza yedim. Onun şeysi oluyo bu. Denge önemli" yazarak, beyaz kalp emojisi koydu. Hadise ise Kaan Yıldırım'la sevgili olduğu dönemde oyuncunun ürettiği maskeyi takarak, reklam yapmıştı. Hadise de geçtiğimiz günlerde iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni aşka yelken açmıştı.