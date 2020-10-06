Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı - Son Dakika

Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı

Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı Giyim eşyalarının eksik olduğunu görünce güvenlik kameralarını izledi şok oldu Bir gece önce çalınan eşyası için girdiği kamer kayıtlarında son 15 gün içinde iki kez daha soyulduğunu gördü Esnafın hırsız isyanı: " Hırsızlar...

Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı

Giyim eşyalarının eksik olduğunu görünce güvenlik kameralarını izledi şok oldu

Bir gece önce çalınan eşyası için girdiği kamer kayıtlarında son 15 gün içinde iki kez daha soyulduğunu gördü

Esnafın hırsız isyanı: " Hırsızlar kapalıçarşıya adeta tur düzenliyor"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kapalı Çarşı'da giyim eşyaları eksik olan esnaf kamera kayıtlarına girince son 15 gün içinde 2 kez daha soyulduğunu anlayınca şaşkına döndü. Önceki hırsızlığı farkına, ikinci hırsızlıkta varan esnaf hemen polisi aradı.

Manavgat ilçesinde kapalı pazarda son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları esnafları canından bezdiriyor.Kapalı çarşıya dadanan hırsızlar, gece üzeri brandayla kapatılan tezgahlardan giyim eşyası ve diğer malzemeleri kendi malıymış gibi çalıyor. Selçuk Ziya Senirli isimli butik sahibi, 3 gün arka arkaya hırsızlık olayına maruz kaldığını koronanın ardından birde hırsızların vurduğunu söyledi.

Kapalı Çarşıda butik işletmeciliği yapan Selçuk Ziya Senirli, Pazar günü tezgahtaki ürünlerinin eksik olduğunu fark edince işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde birinin elinde köpek olan 2 kişinin çarşı içerisinde üzeri branda kaplı tezgahtan giyim eşyası aldığını gören Senirli, hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını yeniden inceleyen Senirli, işyerinden 29 Eylül ve 3 Ekim gecelerinde de hırsızlık yapıldığını görünce şok oldu.

Turizm esnafının bu sene salgın nedeniyle zor günler geçirdiğini, işyerinden daha önce meydana gelen ufak tefek hırsızlıkları dikkate almadıklarını belirten Selçuk Ziya Senirli, "Ancak ilk gece işyerimizden hırsızlık yapan arkadaş, şimdi hemen her gece farklı birileriyle geliyor. Adeta buraya tur düzenliyor, rehberlik yapıyor. İhtiyacı olan birisi geldiği zaman yardım ediyoruz. Bize gelip söyleseler, seve seve veririz. Geçen ayın 29'unda arkadaş gelmiş, br tanesini çalmış sesimizi çıkarmadık. Aynı arkadaş dün ve önceki gece resmen her gece gelip alıyorlar. Zaten turizmci olarak zor günler geçiriyoruz. Birde bunlar olunca artık yaptığımız işten bezdik " dedi.

Selçuk Ziya Senirli, çarşıda geçen haftada hırsızlık olaylarının yaşandığını ve polise yansıdığını söyledi.

Kapalı çarşıda geçtiğimiz hafta yaşanan hırsızlık olaylarında bir çok işyerinin tezgahından çeşitli malzemeleri çalan şüpheliler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olaylarının ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı
Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı

Hırsızlık, Manavgat, Antalya, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 15:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarında kullandığı PKK'lılar etkisiz hale getirildi Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 ay sonra ilk yurt dışı ziyareti! Kuveyt ve Katar'a gidecek Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur
MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu MetroPOLL anketinde büyük sürpriz! Ekonomi sorusunda Mansur Yavaş, Erdoğan'ın ardından ikinci oldu         
21:22
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı         
20:18
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi         
18:31
Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı         
18:07
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu kritik         
12:39
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü Bir ilçe diken üstünde! Korona 2 günde 5 can aldı, cenazeler tabutlarıyla gömüldü         
11:35
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 21:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Daha önce iki kez soyulduğunu, üçüncü kez soyulunca anladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei