6 erkek bebek doğuran kadın, 7'nci çocuğunun cinsiyet partisinde kendinden geçti

6 kez hamile kalan ve bu hamileliklerinin hepsinde erkek çocuk dünyaya getiren bir kadın ile kocasının, 7'nci çocukları için düzenlenen cinsiyet partisinde verdiği tepki, sosyal medyada viral oldu.

HEYECANDAN YERİNDE DURAMADILAR

Artık bir kız bebek isteyen karı-koca, cinsiyet partisi sırasında heyecandan yerinden duramadı. Ellerindeki konfetileri patlamak için sabırsızlıkla bekleyen çift, dakikalar sonra hayatlarının en mutlu anlarını yaşadı.

SEVİNÇTEN HAVAYA UÇTU

Konfetilerin pembe patlamasının ardından 7'nci bebeğinin kız olduğunu öğrenen kadın, neredeyse kendinden geçti. Kadının sevinci saniye saniye kameralara yansıdı.