Son Dakika Haberleri: Daha Önce O Hayat Kurtarmıştı, Şimdi Yolcular Onun İmdadına Yetişti...o Anlar Kamerada

Daha Önce O Hayat Kurtarmıştı, Şimdi Yolcular Onun İmdadına Yetişti...o Anlar Kamerada

17 dakika önce

Daha önce o hayat kurtarmıştı, şimdi yolcular onun imdadına yetişti.

Daha önce o hayat kurtarmıştı, şimdi yolcular onun imdadına yetişti...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da direksiyon başında rahatsızlanan otobüs şoförüne yolcular ilk müdahaleyi yaptı, ardından haber verdikleri sağlık ekiplerinin gelmesiyle hastaneye kaldırılmasını sağladı.Geçtiğimiz yılda o otobüs şoförü, kalp krizi geçiren bir işçiyi otobüsle hastaneye yetiştirmişti.
Olay, 3 gün önce Cahit Dolakay Bulvarı İstasyon kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aytaç Aslan idaresindeki Elazığ Belediyesine ait toplu taşımada kullanılan 23 EB 972 plakalı otobüsle seyir halindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanmasına rağmen otobüsü sağ tarafa park edip duran Aytaç, göğüs ağrısıyla anlık bir dalgınlık geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar,hemen ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir süre konuşmaya çalıştığı sürücüyü otobüsten indirerek sedye ile ambulansa götürdü. Hastaneye kaldırılan sürücünün damarında yırtık olduğu belirlendi.
O şoför, kalp krizi geçiren işçiyi hastaneye yetiştirmişti
Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Öğretmenevi arkasında otobüs durağında temizlik görevlisi Ömer Altun (40), kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılmış, otobüs şoförü Aytaç Arslan devreye girmişti. Arslan,vatandaşlarla birlikte Altun'u bindirdiği otobüsle hastaneye yetiştirerek zamanında müdahale edilmesini sağlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Elazığ, Kalp Krizi, Genel
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