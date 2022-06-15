Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü

15.06.2022 17:34
Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşusu Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldüren Süleyman T. (68) polis tarafından gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, komşusu Emel Totan'ın sahiplendiği sokak köpeğini tüfekle öldüren Süleyman T. (68) polis tarafından gözaltına alındı. Süleyman T.'nin daha önce Totan'ı ve 'Paşa' ismini verdiği köpeğini öldürmekle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

Deliktaş Mahallesi'nde oturan Emel Totan, iki ay önce bir sokak köpeğini sahiplendi. Zemin katta oturan Totan ile bodrum kattaki komşusu Süleyman T. arasında bu nedenle tartışa çıktı. Süleyman T., Totan ve sahiplendiği köpeği öldürmekle tehdit etti. O anlar Emel Totan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Totan, köpeği, evinde beslemeye başladı.

Dün akşam saatlerinde binanın bodrum katından gelen silah sesi üzerine aşağıya inen Emel Totan, köpeğini merdivenlerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis köpeğin başından tüfekle vurulup öldürüldüğünü belirledi.Emel Totan'ın şikayeti üzerine köpeği öldürdüğü iddia edilen Süleyman T. gözaltına alındı. Totan, Süleyman T.'nin daha önce kendisini ve köpeği öldürmekle tehdit ettiği kamera görüntülerini de polise teslim etti. Süleyman T.'nin olayda kullandığı ve ruhsatı eşinin üzerine olduğu iddia edilen tüfeğe de el konuldu. Köpek ise otopsi için belediye kliniğine götürüldü. Köpeği öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen Süleyman T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Emel Totan, alt komşusu Süleyman T.'nin kendisini sürekli öldürmekle tehdit ettiğini belirtip, "Paşa, sokak köpeğiydi, sahiplendim. Evimde besliyordum. Tuvalet ihtiyacını gidermek istediğinde dışarı çıkıp, tekrar dönüyordu. Mahalledeki herkes biliyor, çok zararsız bir köpek. Dün akşam tuvalet ihtiyacı için yine çıkmıştı. Gök gürültüsünden korkmuş ve bodrumdaki merdivenin altına saklanmış. Süleyman T., iki ay önce bodrum kata taşındı, zaten 2 aydır da köpeklerle uğraşıyordu. Bıçak ve silahla sürekli beni tehdit ediyordu. 'Yaşlı' diye şimdiye kadar şikayet etmemiştim. Dün köpeğim saklanırken öldürmüş" dedi.


Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü
Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü
YORUMLAR
500
Denizli'de erkenci kayısı hasadı başladı Denizli'de erkenci kayısı hasadı başladı Pamukkale Belediyesi'nin yatırımı takdir topluyor Pamukkale Belediyesi'nin yatırımı takdir topluyor
Kaynak: DHA

Pamukkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
20:16 Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
20:03 2020'deki İzmir depreminde 11 kişinin yaşamını yitirdiği Yılmaz Erbek Apartmanı davasında 5 kişiye hapis cezası verildi
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 20:42:52. #1.12#
SON DAKİKA: Daha önce tehdit ettiği komşunun köpeğini tüfekle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement